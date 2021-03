Entre Campos, Felanitx y Santanyí

Hoy proponemos una ruta circular, con inicio y fin en Campos. Recorreremos toda una serie de caminos públicos que ofrecen un paisaje y un patrimonio muy ricos, al tiempo que desconocido.

Duración: 3.30 hs (pie); 1.15 hs (bicicleta).

Dificultad: Baja.

Equipo: Calzado cómodo y sombrero.

Agua: No.

Ayuda: Mapa ING

Es más adecuado realizar la excursión en bicicleta, aunque también se puede hacer a pie. Empezamos la ruta en Campos, junto a la carretera de Felanitx (Bar Sinto). Aquí encontraremos el Camí de sa Carroja (derecha), por donde continuamos.

➡ Son Ginard

A los pocos metros veremos a la izquierda el Molí de sa Grava. El caminol lanea entre un gran número de propiedades. Más adelante, deja un camino a la izquierda y llega hasta el conjunto de las possessions de Son Xorc y Son Ginard.

➡ Sa Carroja

Junto a Son Ginard encontramos un cruce, donde seguimos recto. Aquí la panorámica rural es espacialmente bella y genuina. Pronto el camino se encajona y flanquea la casa de Sa Carroja (derecha).

➡ Camí des Mussol

El camino asciende hasta Ses Quatre Fites, lugar que marca el límite entre diversas fincas. Más adelante dejamos a la derecha el camino de Es Rossells y una desviación a la izquierda. Siguiendo el asfalto, salimos al Camí des Mussol, junto a Son Galerí.

Aljub d’en Mel, situado en el Camí des Mussol, uno de los elementos etnográficos más interesantes de la ruta de hoy.

➡ Aljub d’en Mel

Giramos a la derecha y dejamos de lado Ca na Xina. Después de superar el Molí de Can Lluc y el Camí des Cavaller (que no tomamos), llegamos a Can Mel. Metros más adelante veremos el magnífico Aljub d’en Mel.

➡ Camí de ses Angoixes

Seguimos la ruta sin perder el camino principal. Pronto pasaremos junto a Can Cinto, Can Meravell y Can Moll, fincas situadas en la zona llamada genéricamente Es Mussol. El camino dibuja una marcada curva a la derecha y enseguida otra a la izquierda, justo en el límite municipal entre Santanyí y Felanitx. Aquí podremos ver un viejo hito con la fecha 1890. Frente a nosotros podremos ver el Turó des Figueral (107 m). Estamos ya en el Camí de ses Angoixes.

➡ Carretera Campos-Santanyí

Metros más adelante pasaremos junto a las fincas de Ses Angoixes Noves y Ses Angoixes Velles. Luego el camino gira bruscamente a la izquierda y desemboca en la carretera de Campos a Santanyí.

➡ Camí des Figueral

Avanzamos por la carretera (¡cuidado!) en dirección a Campos hasta llegar al inicio del Camí des Figueral (derecha). Dejamos esta possessió y, sin perder la misma dirección, salimos al Camí de sa Carroja.

➡ Campos

Volvemos a Campos por el mismo itinerario.

Itinerario gráfico

Son Ginard.