De Cas Concos a Son Negre

En esta ocasión proponemos una ruta tranquila que empieza y acaba en la pedanía de Cas Concos (Felanitx). La podemos realizar tanto a pie como en bicicleta. Empezamos a caminar frente a la iglesia de Cas Concos.

Duración: 3 h (a pie); 1 h (bicicleta).

Dificultad: Baja.

Equipo: Ropa cómoda.

Agua: No.

Ayuda: Mapas ING

➡ Camí dels Rossells

Seguimos por la calle Ramon Llull (W), que enseguida sale del núcleo urbano para convertirse en el camino del Mussol. Tras pasar el camino que va al molino de Can Pere Gran (derecha), alcanzamos un nuevo cruce (derecha), donde nace el Camí dels Rossells, por donde seguimos.

➡ Son Ginard-Son Xorc

Dejamos a la derecha las casas de Son Galerí. La ruta desemboca en un nuevo cruce, en el que continuamos a la izquierda, bordeando viñedos. Avanzamos hacia poniente, entre paredes. Superamos Ca l’Escolà y pronto atravesamos una suave vaguada. Entramos en el término de Campos por la zona llamada les Quatre Fites.

Penetramos en un extenso pinar, siempre hacia poniente. Remontamos la Pleta de Son Rei y luego descendemos para bordear las casas de la Carrotja. Tras salir del pinar alcanzamos el núcleo de casas de Son Ginard-Son Xorc-Son Vic. Aquí giramos a la derecha.

➡ Can Sard Vell

La última casa del conjunto es Son Gueu (izquierda), dotada de una ventana renacentista. Más adelante giramos a la derecha frente al molino de Son Viquet. Pronto superamos Son Viquet y Son Pere, para luego remontar una suave colina de pinos. Más adelante avanzamos junto a las sementeras de Can Jardins. Al fondo giramos a la izquierda y, tras las casas de Can Sard Vell, lo hacemos hacia a la derecha.

➡ Son Negre

Descendemos entre viñedos jóvenes. El camino serpentea entre las fincas de Cas Coix, Can Barres y Cas Casall. Luego vira al norte para entrar en la pedanía de Son Negre, presidida por la iglesia de San Antonio.

➡ Camí de Son Dimoni

Salimos del núcleo y giramos a la derecha por el primer camino (cartel ‘Cas Concos’), junto a un pozo con una polea azul. Avanzamos hacia levante. Superamos Ca n’Andreu Pella y Can Pinta, hasta dar con el camino de Son Dimoni, al que nos incorporamos hacia la derecha.

➡ Creu d’en Moll

Ahora avanzamos hacia el sur, entre grandes sementeras y zonas de bosque bajo. Enseguida flanqueamos las bellas casas de Son Dimoni (izquierda). Pronto alcanzamos un cruce, junto a unos contenedores. Giramos a la derecha, y en el siguiente a la izquierda. A pocos metros veremos la Creu d’en Moll, adosada a un muro.

➡ Cas Concos

Por este camino alcanzamos en pocos minutos Cas Concos.

La ruta y el itinerario gráfico

Ventana de Son Gueu.

Iglesia de Son Negre.