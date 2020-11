El Camp d’en Torrella, entre Santanyí y Els Llombards

En esta nueva entrega proponemos una fantástica ruta por la zona occidental de Santanyí, fácil y bien señalizada. Empezamos en el núcleo de Santanyí, concretamente en la calle Baronia Clerical, que nace en la calle Bisbe Verger.

Duración: 2’10 horas.

Dificultad: baja.

Agua: No

Ayuda: Mapa Pla de Mallorca (Alpina).

➡ Camí dels Avencs

Superamos un conjunto de casas y la calle del Vinyet (izquierda). Enseguida salimos a una de las rotondas de circunvalación del pueblo y seg uimos recto (Camp d’en Torrella). Dejamos una empresa de construcción (derecha) y entramos en el entorno rural. El camino avanza hacia poniente, entre muros de piedra en seco, zarzas, almendros, algarrobos y algunas higueras. Enfrente se extiende el magnífico Camp d’en Torrella, que ahora atravesaremos para más tarde bordearlo. Pronto alcanzamos un cruce, donde seguimos a la izquierda (Camí dels Avencs).

➡ Camí de Can Mercadal

Avanzamos por el corazón del Camp d’en Torrella, abierto a ambos lados a extensas sementeras. La vía no cuenta con casi limitaciones laterales, salvo al final, antes de dar con el Camí de Can Mercadal. Antes de llegar, a la derecha, podremos ver los dos Avencs, protegidos con brocales de piedra.

➡ Camí de Can Carrió

Atravesamos el camino y avanzamos recto, ahora custodiados por acebuches. Dejamos la finca de Es Garrover y al cabo de poco el rafal del Goret Vell. Más adelante, superamos el Camí de Can Cosina y las fincas de Sa Vela y Can Mercadal hasta dar con un cruce, donde seguimos a la izquierda.

Bellas vistas de Santanyí desde la salida de Els Llombards, junto a la Pleta d’en Clar.

➡ Els Llombards

Este tramo, más estrecho y con asfaltado viejo, nos llevará hasta esta bella pedanía. Entraremos por la calle Estació y, al llegar a una plaza, giramos a la izquierda, por la calle Escoles. Al alcanzar la escuela, giramos a la izquierda, por el camino de Son Salom.

➡ Cruce Camí dels Lledons

Dejamos las últimas casas y el Camí de la Pleta d’en Clar (buenas vistas de Santanyí). Pronto alcanzamos el cruce del Camí dels Avencs y seg uimos recto. Superamos las fincas del Rafal Nou (escudo 1850) y Sa Tanqueta, hasta salir a un nuevo cruce, donde seguimos hacia la derecha.

➡ Hort d’en Bennàsser

Flanqueamos el Molí del Rafal Nou y su casa (fecha de 1763 sobre la ventana). Al cabo de poco viene Son Salom y la finca del Hort d’en Bennàsser, donde giramos a la derecha.

➡ Santanyí

Avanzamos hacia el sureste hasta dar con el Camí dels Avencs. Ahora solo queda rehacer el primer tramo de la ruta.

La ruta y el itinerario gráfico

1. Avencs del Camp d’en Torrella.

2. El Goret Vell.