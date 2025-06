El conjunto que Marta Pombo ha llevado en Mallorca y es perfecto para las tardes de verano: es de Zara, está rebajado y cuesta menos de 50 euros

Marta Pombo y su marido, Luis Zamalloa, han disfrutado de unos días de descanso en Mallorca acompañados por la familia del vasco. El matrimonio ha compartido momentos de esta escapada en sus redes sociales, viaje en el que la hermana de María Pombo ha derrochado estilo con la elección de sus outfits. Una vez más la influencer ha apostado por looks relajados en los que ha priorizado la comodidad, siempre con su característico estilo boho chic. La creadora de contenido ha presumido de piel bronceada con un estilismo compuesto por un top y una falda, un conjunto perfecto para las tardes de verano mallorquinas.

La parte superior, que tiene un precio de 29,95 euros aunque ya está rebajado a 17,99 euros, es un top confeccionado en hilatura con mezcla de viscosa, con detalle de aplicación de hilo metalizado y pliegues. Con cuello redondo y manga sisa, cuenta con un cierre en la espalda con abertura y botón. Marta ha optado por llevar el top de una forma diferente, tal y como ella misma ha explicado a sus seguidores: «Lo llevo al revés y sin abrochar para crear ese escote en pico». Respecto a la parte inferior, que se puede adquirir por 29,99 euros, aunque su precio inicial era 49,95 euros, se trata de una falda midi confeccionada también con hilatura con mezcla de viscosa. De tiro medio y con cintura elástica, cuenta con cordones laterales ajustables con lazadas.

El conjunto está disponible en la página web de Zara.

De este modo, las interesadas en este outfit lo pueden conseguir al completo y rebajado por tan solo 47,98 euros. La influencer completa este conjunto con un colgante dorado de Agatha París de la colección que ha hecho su hermana María llamada Tiaré y que tiene un precio de 69 euros y las famosas sandalias Oran de Hermés en marrón, que tienen un precio de 610 euros. Esta es la segunda vez que Marta viaja a Mallorca en lo que va de mes, ya que a principios de junio acudió a un evento promocional.

En el viaje, organizado por una reconocida marca de ropa que lanzará una colección inspirada en el archipiélago balear, la influencer tuvo la oportunidad de conocer de primera mano un oficio artesanal único protegido por la Unesco: el vidrio soplado mallorquín. La hermana de María, acompañada por otros rostros conocidos como María Fernández-Rubíes, acudió a la emblemática fábrica Gordiola, un auténtico santuario de esta técnica artesanal con más de tres siglos de historia a sus espaldas.

Durante esta escapada Marta también protagonizó un momento que se viralizó en redes sociales: un doloroso planchazo al mar. Mientras estaban navegando, la mediana de las Pombo decidió lanzarse al agua y el resultado fue un aparatoso salto que quedó registrado en vídeo y que posteriormente compartió con sus más de 500.000 seguidores en Instagram. «Me he aguantado las ganas de llorar, pero no por el picor de la caída», confesó visiblemente afectada. Y es que el motivo real de su tristeza fue la pérdida de uno de los pendientes que Zamalloa le había regalado tras el nacimiento de sus mellizas: «Cuando he ido a bucear para cogerlo he visto cómo se hundía... El dolor de corazón que siento ahora mismo...».