Soy dependienta de Zara y te cuento todos los trucos de las rebajas de Inditex: «He pillado una ganga increíble»

Las rebajas de verano han comenzado en España y millones de consumidores se preparan para encontrar las mejores ofertas en sus tiendas favoritas. Una dependienta de Zara, perteneciente al grupo Inditex, ha compartido información privilegiada sobre cómo aprovechar al máximo esta temporada de descuentos que suele extenderse hasta finales de febrero en nuestro país.

Según los datos del sector textil en España, durante el periodo de rebajas se puede llegar a ahorrar entre un 30% y un 70% en determinadas prendas. La facturación durante esta campaña puede representar hasta el 25% de las ventas anuales para muchas cadenas, lo que demuestra la importancia de este periodo comercial.

Estrategias profesionales para maximizar el ahorro

«Lo primero que bicheo son en qué se quedan las americanas, porque a mí me encantan, son un fondo de armario», explica la trabajadora de la conocida cadena textil. Se tratan prendas que normalmente tienen un precio más elevado durante la temporada regular, pero que en rebajas pueden encontrarse con descuentos significativos.

Los vaqueros son otro elemento fundamental en su lista de compras prioritarias. Según la experta, es el momento perfecto para adquirir varios modelos, ya que bajan muchísimas referencias y se pueden encontrar pantalones que normalmente cuestan 39,95€ por apenas 19,99€. En España, el consumo medio anual de prendas vaqueras se sitúa en 2,3 unidades por persona, según datos del sector.

Calendario estratégico: cuándo comprar cada tipo de prenda

Los pantalones de vestir, otro básico recomendado, suelen mantener buenos descuentos durante toda la campaña. La dependienta señala son una inversión segura y versátil que complementa cualquier armario.

Para quienes buscan vestidos de fiesta o prendas más especiales, la experta recomienda no descartar estas opciones aunque no se tenga un evento inmediato. Además, uno de los consejos más valiosos se refiere a las prendas superiores: «Yo os diré que yo me espero en las últimas semanas para comprar los tops, porque es que te quedan a 3.99, a 5.99 y se quedan genial».