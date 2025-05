Mery Perelló presume de 'barriguita' en la recta final de embarazo en el homenaje a Nadal: este es su 'look' premamá

Rafa Nadal regresó este domingo a la pista Philippe Chatrier, no para disputar un partido, sino para recibir un merecidísimo homenaje por parte de Roland Garros, el torneo donde escribió algunas de las páginas más gloriosas de su carrera. Sin embargo, más allá del reconocimiento deportivo, hubo una figura que acaparó todas las miradas desde las gradas: su esposa, Mery Perelló.

Y es que Mery no solo asistió al evento para apoyar a su marido, como ha hecho incondicionalmente durante años, sino que también sorprendió por lo avanzado de su segundo embarazo y por el impecable look premamá que eligió para la ocasión. Fiel a su estilo elegante y discreto, la mallorquina optó por un vestido lencero en tono marrón chocolate de Massimo Dutti, un sofisticado diseño tipo Mocha Mousse que no solo es tendencia esta temporada, sino que además realzaba su figura con una caída fluida y cómoda, perfecta para esta etapa tan especial.

Para completar el conjunto, añadió una americana blanca estructurada, una elección tan práctica como estilosa para adaptarse a los cambios de temperatura propios de la primavera parisina. El resultado: un estilismo premamá impecable que confirma que Mery Perelló domina como pocas la combinación de elegancia, confort y tendencia.

Además, otro momento entrañable se vivió cuando Rafa Nadal decidió bajar a su hijo del palco para llevarlo consigo a la pista, protagonizando una escena familiar que se convirtió en uno de los momentos más emotivos y comentados del homenaje. Así, mientras el tenista decía adiós al torneo que marcó su trayectoria, Mery y su pequeño estuvieron a su lado, demostrando una vez más que, más allá de los trofeos, la mayor victoria de Nadal es su familia.

Y es que el manacorí también quiso dedicarle unas emotivas palabras a su mujer, la que según aseguró ha sido y es «su mejor compañera». «Eres mi mejor compañera de vida. No nos podíamos imaginar en 2005 que estaríamos aquí 20 años después como una familia. Has estado siempre donde te he necesitado, apoyándome desde una posición no siempre fácil. Espero hacerte tan feliz como tú me lo has hecho. Los dos sabemos que este último año y medio no ha sido fácil, pero gracias a tu comprensión, tu apoyo y la energía y felicidad que nos da cada día nuestro hijo, todo ha sido mucho menos complicado», aseguró.