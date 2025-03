El reloj de más de un millón de euros con el que Rafa Nadal presume en la alfombra roja

La pasión de Rafa Nadal por los relojes no es ningún secreto. El mallorquín cuenta con una amplia colección de relojes de lujo y decidió escoger uno de sus modelos más exclusivos para acudir a la alfombra roja del aniversario de Kia. El exdeportista era el anfitrión del evento y no defraudó con su atuendo en el que su reloj de Richard Mille captó todas las miradas. Nadal posó en el photocall con el último modelo de su colección con la firma: el RM 27-05 Flying Tourbillon. Este reloj, que ya estrenó durante el último Roland Garros, pesa 11,5 gramos y puede resistir una fuerza g de 14.000, estableciendo un doble récord para un reloj tourbillon de cuerda manual. Un complemento exclusivo con una edición limitada de 80 piezas cuyo precio asciende a un millón de euros, tal y como informa ABC.

El ganador de 22 Grand Slams es ahora un apasionado coleccionista de relojes de lujo, pero no siempre ha sido así. Tal y como explica la propia marca, «hasta que conoció a Richard Mille en 2008, Rafa se negaba a llevar reloj. Ni se le había pasado por la cabeza ponérselo para jugar. Nadal se mostró reticente, de modo que Richard tuvo que insistir mucho para convencerlo». Tal fue el interés del diseñador que, en palabras del propio Nadal, «Richard vino a visitarme a casa y me mostró un modelo diciendo: 'este es el reloj que hemos creado para ti'. El reloj era de platino, así que pesaba bastante. Me extrañó muchísimo. De lo que no me di cuenta es de que me estaba gastando una broma. Cuando me probé el bueno, me encantó. Definitivamente nos habíamos entendido perfectamente. Ahora el reloj es para mí como una segunda piel».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Richard Mille (@richardmille)

Un encuentro que marcó el inicio de la colaboración entre la marca relojera y el tenista, que a lo largo de los años han creado una colección completa de relojes muy variados, desde el primer RM 027 hasta el último modelo presentado en 2024, el RM 27-05, que fue el que lució en la alfombra roja. El ingenio del RM 27-05 proviene de la asociación entre el movimiento técnico y las secciones de la caja. El calibre se apoya en el fondo de la caja sin tornillos mediante protuberancias mecanizadas directamente en la caja.

Una elección perfecta para ser el protagonista del aniversario de Kia, una cita que tuvo lugar el pasado jueves en Madrid y a la que acudió sin su mujer, Mery Perelló. La mallorquina también ha mostrado ante las cámaras su gusto por los relojes: por ejemplo en 2019 lució un Richard Mille RM007 White Gold Top Paved Diamods, valorado en más de 150.000 euros. Se trataba de un diseño de corona de oro de 18K con diamantes y una esfera adornada con una placa perlada.

Richard Mille creó en 2001 su empresa homónima de relojes de lujo y siempre tuvo claro que quería que sus diseños se pudiesen utilizar para hacer deporte. «Cuando creé la marca en 2001, todo el mundo decía que era imposible jugar a golf o a tenis con un reloj, pero yo quise demostrar lo contrario. Y Rafa era el deportista perfecto», explicó el francés a este periódico. Tal es la relación de Mille y Nadal, que incluso fue uno de los invitados a su boda en Mallorca, ocasión en la que el exdeportista también lució un reloj de la firma.