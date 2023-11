Mercadona: Descubre las 7 novedades del mes de noviembre

Mercadona se prepara ya para encarar la campaña navideña, aunque, no por ello, deja de sacar novedades y nuevas versiones de sus productos estrella. Este mes de noviembre, las estanterías de la cadena de supermercados se renuevan en una variedad de sectores: desde la perfumería a la bollería y galletas, pasando por los congelados. Descubre las incorporaciones, para que no se te escapen cuando vayas a hacer la compra.

1. Yogur de proteínas sabor stracciatella

Si los yogures de proteínas de Mercadona triunfan, el nuevo sabor está en boca de todos: un yogur saludable, con extra de proteínas, sabor stracciatella. Está elaborado a base de leche fresca pasteurizada desnatada, agua, trozos de chocolate, aroma, fermentos lácticos y edulcorantes. Por tanto, y sobre todo teniendo en cuenta su aporte de proteínas, es perfecto para las personas deportistas o que llevan un estilo de vida activo, ya que el consumo de proteínas favorece la recuperación del músculo. El nuevo sabor de los yogures de proteínas se venden por 1,60 euros el pack de cuatro unidades.

2. Barritas de avena y chocolate negro

Las nuevas barritas de avena y chocolate negro pueden ser una buena idea para un desayuno rápido, como merienda o incluso como 'topping' para yogures. El producto está elaborado con copos de avena integrales y laminados (57 %), azúcar, aceite de girasol, chocolate negro (8 %), cacao en polvo bajo en grasa, miel, sal, melaza, carbonato ácido de sodio y aromas. Debido a su contenido alto en fibra y proteínas, estas barritas son muy saciantes, favorecen la digestión y ayudan a controlar el colesterol. La caja, con 12 barritas, se vende por 2,35 euros.

3. Chocolate 'orange'

Mercadona en noviembre amplía su oferta de chocolates con esta delicatessen. Se trata de naranjas confitadas, bañadas en chocolate negro, una propuesta de postre riquísima y perfecta para los golosos. La textura no es ni blanda ni crujiente, sino que tiene el aspecto parecido al de una gallera. La caja contiene seis packs con cuatro naranjas cada uno y se vende por 2,30 euros.

4. Galletas 'divertidas'

Seguimos hablando de dulces. También encontramos este mes nuevos productos entre las galletas de Mercadona. El supermercado ha lanzado en su marca Hacendado unas galletas infantiles, recubiertas por un lado de chocolate. Su nombre no es de menos: tienen forma de animales, como de cocodrilos u osos. Están hechas a base de harina de trigo y leche. En la caja vienen seis packs, de tres galletas cada uno y se vende por solo 1,90 euros.

5. Patatas prefritas

Es uno de los productos que más interés está suscitando en redes sociales: las patatas prefritas, congeladas, estilo 'waffle'. Tienen un sabor delicioso y crujiente, además de una forma peculiar. No se trata de patatas fritas al uso, sino que se diferencian por tener una forma de gofres, lo que precisamente le aporta esa textura crocante. Al estar ya prefritas, solo hace falta darles un toque de horno o meterlas en la freidora de aire, por lo que puede ser una opción ideal para aquellos a los que no les entusiasme cocinar o no tengan tiempo, pero no quieran renunciar a darse un capricho culinario. La bolsa, de 600 gramos, se vende por 2,40 euros.

6. Lote 12 minicolonias

Otro de los productos que está revolucionando las redes es el pack con doce minicolonias, de distintas fragancias que encontramos en la perfumería de los supermercados. Se trata de 12 frascos de 12 mililitros, perfectos para llevar en el bolso, y con algunos clones de fragancias de grandes marcas, como el de 'Amor Amor', de Cacharel.

7. Calendario de adviento

Acabamos el repaso de novedades con el esperado calendario de adviento propio de Navidad. Y es que ya se acerca la época navideña, pero Mercadona ha dado un paso más allá. Además de los típicos calendarios de chocolatinas, que ya se pueden encontrar en algunos supermercados, la cadena de Juan Roig ha lanzado este calendario con 24 productos de maquillaje (paletas de sombras, pintalabios, lacas de uñas...). Así, la idea es que se vaya abriendo uno cada día hasta llegar Nochebuena. Al menos así, seguro que se cuenta con abundante material para ponerse guapo ese día. El calendario se vende por 24 euros (sale a un euro por cada artículo).