De Taylor Swift a Úrsula Corberó: ¿por qué el pintalabios rojo nunca pasa de moda?

A lo largo de la historia, el pintalabios rojo ha sido un símbolo de feminidad, poder y confianza. De Marilyn Monroe a Taylor Swift, numerosas celebridades han lucido con orgullo este tono icónico. Sin embargo, en la actualidad, una actriz en particular ha conseguido recordarnos la fuerza y el encanto de este cosmético: Úrsula Corberó. Con su inigualable carisma y estilo, la protagonista de La Casa de Papel y El cuerpo en llamas nos muestra por qué deberíamos considerar incluir el pintalabios rojo en nuestro maquillaje diario.

Desde que Úrsula irrumpió en el panorama internacional con su papel de Tokio, sus elecciones de moda y belleza han estado bajo el microscopio de fanáticos y expertos por igual. Ahora vuelve a estar en primer plano tras su último éxito cosechado al dar vida a Rosa Peral, la exguardia urbana de Barcelona condenada 25 años por presuntamente matar a su pareja sentimental con ayuda de su amante. El famoso caso que estremeció y siguió toda España en 2017 es una de las series más comentadas del momento. Tanto que se sus rutinas de maquillaje y sus outfits también están miradas con lupa. De todas las tendencias que ha adoptado y popularizado, se ha destacado su lealtad al pintalabios rojo. La actriz frecuentemente opta por tonos rojos de larga duración, garantizando que su look permanezca impecable durante horas, labial que casualmente también utiliza Rosa Peral.

¿Por qué el pintalabios rojo? Más allá de ser un simple producto de belleza, este tono tiene la capacidad de transformar cualquier look. Un rostro sin maquillaje puede ganar vida con solo aplicar una capa de este color vibrante. Además, puede adaptarse a cualquier ocasión: desde una salida informal hasta un evento de gala. Pero, ¿qué hace que el pintalabios rojo de Úrsula Corberó sea tan especial? La actriz no solo elige tonos que complementen a la perfección su tono de piel, sino que también presta atención a la fórmula.

Los labiales de larga duración garantizan que el color no se desvanezca con facilidad, ideal para jornadas largas frente a las cámaras o en eventos con duración prologanda. Incluir el pintalabios rojo en tu rutina diaria de maquillaje tiene múltiples ventajas. Primero, es una forma rápida de lucir arreglada sin necesidad de aplicar múltiples productos. Además, el rojo es un tono que favorece a la mayoría de las tonalidades de piel, brindando un toque de color que ilumina el rostro de inmediato.

Otro punto a favor es la versatilidad que ofrece. Puedes optar por un acabado mate para un look más sofisticado o por uno brillante para una apariencia fresca y jugosa. Asimismo, la variedad de subtonos disponibles te permite experimentar hasta encontrar el que mejor se adapte a ti, ya sea un rojo cereza, coral o burdeos. Inspirándonos en Úrsula, podríamos decir que el pintalabios rojo es mucho más que un simple cosmético; es una declaración de intenciones. Representa a la mujer moderna, audaz y segura de sí misma. Es un recordatorio de que, a veces, todo lo que necesitamos para enfrentar el mundo es una buena actitud y un toque de color.

Si aún no has incorporado este tono a tu arsenal de belleza, te animamos a hacerlo. Como Úrsula Corberó demuestra, el pintalabios rojo no es solo una tendencia pasajera, sino un clásico atemporal que nunca pasará de moda. Así que, ¿por qué no darle una oportunidad y descubrir el poder transformador que tiene sobre tu look y tu confianza?