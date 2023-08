El verano y los flechazos. Es una época en la que las salidas sociales aumentan y, por ende, más probabilidad de enamorarnos. Es lo que les ha pasado a Margot y David, personajes interpretado por Anna Castillo y Álvaro Mel. La nueva serie llamada Un cuento perfecto de Netflix reúne todos los factores que atrae al público: historia de desamor y amor, mundos totalmente diferentes de los protagonistas, drama, comedia y un estilismo que engancha. Los looks de Margarita no han pasado desapercibidos ya que desde el primer capítulo la moda está muy presente en la producción. Aquí rescatamos tres de los más deseados (y sin hacer ningún spoiler).

La novela de Elísabet Benavent ha sido llevada a una de las plataformas de streaming más seguidas del momento. Al igual que ha pasado con Valeria -éxito cosechado por la misma escritora- el vestuario y el estilismo juvenil de las protagonistas nos dejan entrever detalles interesantes dignos de analizar. El primero de ellos es el vestido que une a las dos inspiraciones de Beta Coqueta. Es un vestido negro con estampado de flores lilas y detalle de 'cut out' en la parte delantera de Juan Vidal. La firma con sello español está disponible en la web por 450 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

El siguiente outfit es más diario, pero no pierde la elegancia. Un look que no es apto para llevar en todas las ciudades españolas en verano. Las altas temperaturas impiden el uso de chaleco y camisa -como el que lleva Margot en el primer capítulo-. Sin embargo, sí que es un puntazo de cara a principios de septiembre o cuando llegue el otoño llevar el dúo que sigue en tendencia. Margot combina una camisa lisa celeste con un chaleco de punto azul y bordes en blanco junto a un vaquero. Para rematar el look y darle ese toque, la protagonista ha escogido un bolso en color burdeos, de la firma Roberto Verino. Un estilismo muy madrileño que no ha pasado desapercibido y ha sido muy comentado en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de un cuento perfecto (@uncuentoperfectoinfo)

Finalmente nos quedamos con el vestido anaranjado con estampado de lunares que lleva Margot en el cuarto capítulo. En su ayuda para que David recupere la confianza en sí mismo, la heredera de un imperio hotelero invita a su nuevo amigo a Grecia. Los dos aprovechan sus vacaciones para conocerse cada vez más y se dan cuenta de tienen más cosas en común de lo que creían. El vestido que lleva de aire francés y midi está en tendencia y es fácil de encontrar. Por ejemplo en Zalando hay un vestido por 17,90 euros y muy parecido al diseño original.