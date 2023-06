Old Money: el estilo que arrasa en redes sociales de la mano de Sofia Richie

El estilo Old Money es un término que se refiere a la moda que evoca la imagen de riqueza antigua y sofisticación que Sofia Richie ha conseguido llevar a la perfección. Se caracteriza por una apariencia de lujo discreto y la priorización de la calidad sobre la cantidad. Las personas que adoptan este estilo tienden a invertir en piezas clásicas y atemporales que están hechas para durar, en lugar de seguir las tendencias de fast fashion.

Los componentes clave del estilo Old Money incluyen prendas bien confeccionadas, tejidos de alta calidad como la lana, la seda y el cashmere, y una paleta de colores neutros y terrosos. El enfoque está en la ropa que es tanto funcional como elegante, con un énfasis en las líneas limpias y los detalles mínimos. Los accesorios también son importantes, pero tienden a ser discretos y de alta calidad, como un reloj de lujo, joyería de perlas, o una cartera de cuero clásica.

Este estilo está ganando popularidad esta temporada por varias razones. En primer lugar, el estilo Old Money prioriza la calidad sobre la cantidad, este estilo fomenta el consumo consciente y reduce el desperdicio de la moda rápida. Además, este estilo ofrece una manera de hacerlo que es sofisticada pero no demasiado ostentosa. Se puede conseguir este estilo con ropa de Inditex como Zara o Maximo Dutti, o de Mango. Además es muy fácil conseguirlo porque se basa en camisetas de rayas, blancas, crudas o en tono arena con cuello redondo. También el color negro porque transmite elegancia y sofisticación. Chaquetas de cuello y solapa con falsos bolsillos y si hablamos de zapatos el clásico que no pueden faltar son los mocasines.

Una parte muy importante de este estilo es utilizar prendas clásicas, pero que sean básicas. En definitiva sin estapados, solo ropa lisa y con mucha luz. Para rematar el look los complementos son claves. Diademas o lazos para el cabello, de joyas collares de perlas o uno básico dorado, reloj dorado o plateado que aparente ser de alta gama y un bolso en formato city o de hombro.

Por último, el estilo Old Money ha sido promovido por celebridades e influencers como Sofia Richie o Matilda Djerf, lo que ha ayudado a aumentar su popularidad. Este estilo permite a las personas experimentar con la moda de una manera que es atemporal y elegante, lo que puede ser un atractivo en un mundo de moda que a menudo está dominado por la moda rápida.