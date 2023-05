El traje celeste de Bershka (y rebajado) para ir elegante a la oficina.

Desde que el mundo de la moda comenzó a dar más importancia a la comodidad y la practicidad, los trajes se han convertido en una pieza esencial del armario femenino. Ya no son solo para los hombres o las ocasiones formales, son ahora una opción de estilo para todas las mujeres, incluso para las que buscan un look elegante para la oficina. Con este panorama, Bershka nos ofrece una opción irresistible: un traje celeste rebajado, que promete ser la clave para un outfit de trabajo sofisticado.

El conjunto está compuesto por una blazer de corte femenino y unos pantalones a juego. El color celeste claro es perfecto para la temporada de primavera-verano, proporcionando un soplo de aire fresco a la tradicional paleta de colores de los trajes de oficina. Además, su tonalidad delicada añade un toque de elegancia y sofisticación al conjunto. Sin embargo, la americana también está disponible en blanco roto y negro; y el pantalón en azul claro y blanco. La blazer de corte femenino destaca por su diseño suelto, que aporta un toque desenfadado y moderno. Se ajusta perfectamente a la cintura, resaltando la silueta femenina sin comprometer la comodidad. Por otro lado, los pantalones a juego siguen la misma línea estética. Su corte recto y su longitud hasta el tobillo los convierten en una opción versátil y favorecedora para cualquier tipo de figura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hollie Georgia Dennard (@holliegeorgiaa)

Pero, ¿qué es lo que hace que este traje de Bershka sea realmente especial? Su precio. Gracias a la rebaja, este elegante traje celeste es ahora aún más asequible, convirtiéndolo en una opción perfecta para aquellas que quieren vestir con estilo sin gastar una fortuna. La americana tiene un precio de 27,99 euros, mientras que los pantalones cuestan 20,99 euros. Por último, este conjunto es increíblemente fácil de combinar. Puedes llevarlo con un top blanco y unos zapatos de tacón para un look clásico, o atreverte con un body de encaje y unas zapatillas para un toque más desenfadado. Sea cual sea tu elección, te garantizará una apariencia elegante y moderna. En resumen, su diseño moderno, su color refrescante y su precio asequible lo convierten en una opción irresistible para esta temporada. No pierdas la oportunidad de incorporarlo a tu guardarropa, ¡seguro que no te arrepentirás!