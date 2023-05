En el mundo del maquillaje, hay combinaciones que se convierten en básicos infalibles. Una de estas es el dúo de perfilador y labial, una pareja de productos que puede transformar tu look de labios para que consigas el volumen que necesitas. En este artículo, exploraremos dos 'lip combo' que toda amante de la belleza debe tener en su arsenal.

El primer combo es para las que buscan un look más audaz. Este dúo consta del perfilador de labios tono 07 de Mercadona, con un color burdeos profundo y el labial rosa intenso efecto Vinilo Superstay Vinyl Ink, tono 20 Coy de Maybelline New York. El perfilador proporciona un contorno definido y prepara el labio para el color intenso. El labial, con su rica pigmentación y acabado satinado, aporta un impacto de color inmediato. Este combo es perfecto para eventos de noche o cuando quieras destacar tus labios. El precio del perfilador y el labial son 2,50 y 9 euros, respectivamente. El labial lo puedes encontrar en Mercadona, en Primor o en Druni.

El segundo dúo es para las personas que les gustan los tonos naturales y sutiles. Este combo consiste en un perfilador de labios tono 06 de Mercadona, con un tono canela y un labial de color rosa suave Lifter Gloss, tono 03 Moon de Maybelline New York. El perfilador, en una tonalidad ligeramente más oscura que tu color natural de labios, proporciona una base perfecta y define la forma de tus labios. A continuación, el labial rosa añade un toque de color suave, para un look de labios fresco y juvenil. Este combo es ideal para el día a día, o para complementar un look de ojos más dramático. El perfilador, al igual que el anterior de Mercadona, vale 2,50 euros. En cambio el precio del pintalabios aumenta a casi 6 euros. Lo puedes encontrar en Amazon, Primor o en tu tienda de cosmética más cercana.

Además de ofrecer una versatilidad increíble, estos perfilador-labial también tienen ventajas prácticas. El perfilador ayuda a prevenir que el labial se deslice o se desvanezca, mientras que el labial proporciona el color y el acabado. Al usar estos dos productos juntos, puedes conseguir un look de labios duradero y de alta definición. Otra opción es añadir un toque de brillo con un gloss transparente. Esto no solo añadirá un efecto de volumen a tus labios, sino que también sellará el color y prolongará su duración. En resumen, el perfilador y el labial son una combinación de maquillaje esencial que ofrece infinitas posibilidades. Ya sea que prefieras un look de labios natural y sutil o más dramático y audaz, estos dos 'lip combo' te permitirán conseguir el aspecto de labios perfecto para cualquier ocasión.