El importante aviso de un peluquero sobre los riesgos de acostarse con el pelo mojado: «Puede crear hongos»

Acostarse con el cabello húmedo es una costumbre muy extendida especialmente en épocas de calor o tras largas jornadas de trabajo. Sin embargo, esta práctica aparentemente inofensiva puede acarrear diversos problemas para la salud capilar, según ha advertido el peluquero Flávio, que supera los 26 mil seguidores de Instagram. En declaraciones a la revista Semana, el estilista ha querido alertar sobre los riesgos que conlleva esta rutina tan habitual, explicando que puede derivar en afecciones dermatológicas y daños estructurales al cabello.

«Puede ser muy agradable e incluso cómodo, pero hay que tener en cuenta que el hecho de dormir con el cabello mojado puede crear hongos en el cuero cabelludo e incluso irritación. En relación a coletas hay que tener en cuenta, que estar apretado mientras en pelo se va secando, puede causar rotura en la zona más apretada de la coleta», ha señalado el experto. Los problemas no se limitan solo a posibles infecciones, sino que también afectan a la estructura misma del cabello, especialmente cuando se recoge húmedo en peinados que ejercen tensión sobre el folículo capilar.

Flávio también ha aprovechado la entrevista para destacar la importancia de proteger adecuadamente el cabello durante los meses estivales. «Conforme usamos protector solar en la piel, en el pelo también importante. Para ello, existen los protectores solares de Hair Care. Aplicar de forma abundante durante la exposición al sol para ayudar a proteger el cabello de los rayos UVA y ayudar a mantener el color con un aspecto más sano y brillante», ha explicado el peluquero, subrayando la necesidad de incorporar estos productos específicos en la rutina de cuidado capilar veraniega.

Los especialistas en dermatología y tricología coinciden con la advertencia de Flávio. Dormir con el cabello mojado crea un ambiente húmedo y cálido ideal para la proliferación de hongos y bacterias en el cuero cabelludo. Estos microorganismos pueden causar diversas afecciones, desde la pitiriasis simple o caspa hasta dermatitis seborreica más severa, caracterizada por descamación, picor e inflamación. Además del riesgo de infecciones, la humedad prolongada debilita la estructura de la fibra capilar.

Durante el sueño, el roce constante con la almohada y los movimientos naturales pueden provocar la rotura de las cutículas externas del cabello, dejándolo más poroso y propenso a enredarse. Los estudios dermatológicos muestran que el cabello mojado es hasta un 30% más frágil que el seco, lo que aumenta considerablemente el riesgo de daños mecánicos. Ante esta situación, los expertos recomiendan planificar las rutinas de higiene para disponer del tiempo necesario para secar el cabello antes de acostarse.

Si esto no fuera posible, es preferible utilizar un secador a baja temperatura manteniendo una distancia prudencial para no dañar el pelo con el calor excesivo. También resulta beneficioso aplicar productos sin aclarado que faciliten el secado y protejan la estructura capilar. Para quienes no dispongan de tiempo para un secado completo, una alternativa intermedia consiste en secar parcialmente el cabello con una toalla de microfibra, que absorbe la humedad de manera más eficiente que las toallas convencionales sin causar fricción excesiva. Asimismo, dormir con una funda de almohada de seda o satén reduce la fricción y la absorción de humedad, minimizando los daños por roce durante el descanso nocturno.

Protección solar capilar en verano

La advertencia de Flávio sobre la necesidad de proteger el cabello del sol resulta especialmente relevante en un país como España, donde las horas de exposición solar durante el verano son muy elevadas. Los rayos ultravioleta degradan la queratina, principal proteína del cabello, provocando decoloración, sequedad y pérdida de elasticidad en las fibras capilares. Los protectores solares específicos para el cabello funcionan creando una barrera que refleja o absorbe los rayos UV, evitando que penetren en la estructura capilar.

A diferencia de los protectores corporales, estos productos están formulados para no dejar residuos grasos ni apelmazar el pelo. Además, muchos incorporan activos hidratantes y regeneradores que compensan la deshidratación causada por el sol, el cloro de las piscinas o la sal marina. Flávio se ha consolidado como uno de los peluqueros de referencia en Madrid gracias a su enfoque que combina la estética con la salud capilar. Con más de una década de experiencia en el sector, su establecimiento se ha convertido en punto de encuentro para quienes buscan no solo un cambio de imagen, sino también soluciones para problemas específicos relacionados con el cabello y el cuero cabelludo.