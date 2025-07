Santiago Gascón, experto en felicidad: «Se trata de observar, valorar lo que tenemos y sacar el mayor provecho»

El psicólogo Santiago Gascón, especialista en felicidad de la Universidad de Zaragoza, ha concedido una entrevista para la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) donde afirma que: «Los seres humanos tenemos un amplio margen de acción para llevar nuestra vida hacia donde queramos, aunque estemos determinados por la genética, por nuestras experiencias tempranas y por nuestras circunstancias». Esta declaración se enmarca dentro de los estudios sobre bienestar y psicología positiva que Gascón desarrolla desde hace más de una década.

El profesor universitario ha dedicado gran parte de su carrera académica a investigar los factores que influyen en la percepción de la felicidad humana, convirtiéndose en una voz autorizada en este campo a nivel nacional. Durante su intervención, Gascón explicó uno de los conceptos fundamentales de su investigación: «La felicidad no es una búsqueda, como se cree, sino un encuentro. Se trata, no tanto, de observar nuestras carencias, sino de mirar nuestras fortalezas. En otras palabras: aprovechar lo que tenemos en la despensa, que es más de lo que pensamos, y cocinar con ello lo mejor. No se trata de repetirnos eslóganes simplistas; se trata de observar, valorar lo que tenemos y sacar el mayor provecho. Claro que esto requiera de un entrenamiento».

Uno de los aspectos más interesantes abordados por el experto es la relación directa entre optimismo y longevidad según evidencias científicas. «Múltiples estudios demuestran que las personas optimistas viven más y de manera más saludable. En realidad, es el pesimismo el que tiene más peso sobre la salud. Esto no ocurre por oscuros efluvios. El optimista tiende a rodearse de personas, a pedir ayuda, a afrontar los problemas en lugar de huir… Despeja el camino de obstáculos», señaló Gascón durante la entrevista.

Estas afirmaciones están respaldadas por investigaciones recientes publicadas en revistas de prestigio como The Journal of Positive Psychology, que en su edición de enero de 2025 presentó un metaanálisis donde se confirma que mantener una actitud positiva reduce significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y fortalece el sistema inmunológico. El profesor zaragozano también destacó la importancia de distinguir entre el optimismo realista y lo que denomina «positividad tóxica», esa tendencia a negar las dificultades bajo un manto de frases motivacionales vacías. «No hablamos de autoengaño, sino de una percepción más equilibrada de nuestra realidad donde reconocemos tanto las dificultades como nuestros recursos para afrontarlas», matizó.

Durante la entrevista, Gascón compartió algunas estrategias prácticas que forman parte de su metodología para entrenar lo que él denomina «el músculo de la felicidad». Entre ellas destacan la práctica de la gratitud consciente, el establecimiento de objetivos realistas y alcanzables, y la importancia de cultivar relaciones sociales significativas que funcionen como red de apoyo emocional. «Tendemos a creer que la felicidad depende de grandes logros o adquisiciones, cuando la investigación nos muestra que son las pequeñas acciones cotidianas, mantenidas en el tiempo, las que realmente marcan la diferencia», explicó el psicólogo, quien lleva impartiendo talleres sobre bienestar emocional desde 2017 en diferentes universidades españolas.

El enfoque de Gascón resulta especialmente relevante en el contexto actual, donde según el último Barómetro de la Felicidad en España 2025, publicado el pasado febrero, un 42% de los españoles afirma sentirse insatisfecho con su nivel de bienestar emocional, cifra que ha aumentado un 7% respecto al año anterior. Santiago Gascón es doctor en Psicología por la Universidad de Zaragoza, donde actualmente ejerce como profesor titular. Su trayectoria académica comenzó en 1998, especializándose inicialmente en psicología clínica antes de orientar su investigación hacia los campos del bienestar emocional y la psicología positiva. Con más de 60 publicaciones científicas en su haber, Gascón es considerado uno de los referentes nacionales en el estudio de la felicidad desde una perspectiva científica.