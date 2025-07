El consumo diario de agua con limón ofrece múltiples beneficios para la salud, tal y como asegura el experto en Salud Holística Marcos Meilán Ferreiro. Entre sus principales efectos positivos destaca la mejora de la bricomiona intestinal, un factor que, según estudios científicos, está directamente relacionado con el aumento de la longevidad. Meilán Ferreiro ha identificado nueve razones fundamentales por las que incorporar esta bebida a nuestra rutina diaria puede transformar significativamente nuestra salud a diversos niveles.

El especialista sostiene que los fitonutrientes presentes en el agua con limón son especialmente eficaces para eliminar la grasa acumulada en el hígado, una condición cada vez más frecuente en la población. «En primer lugar porque los fitonutrientes del agua con limón te ayudan a eliminar la grasa en el hígado, condición muy habitual», explica Meilán Ferreiro. Además, señala que esta bebida favorece el flujo biliar, lo que contribuye a la eliminación del exceso de colesterol: «En segundo lugar, porque el agua con limón ayuda a mejorar el flujo de la bilis. La bilis se produce en el hígado y ayuda a eliminar el exceso de colesterol. Así que el agua con limón mejora tu colesterol».

El experto también destaca su efecto indirecto en la pérdida de peso mediante la mejora de la resistencia a la insulina y la regulación de los niveles de glucosa en sangre. «En tercer lugar porque el agua con limón te ayuda a perder peso no de una manera directa, pero sí de una manera indirecta ya que mejora la resistencia a la insulina y los niveles de glucosa», afirma el especialista en su exposición sobre los beneficios de esta bebida natural.

Uno de los aspectos más destacados por Meilán Ferreiro es la capacidad del agua con limón para combatir el envejecimiento. «En cuarto lugar porque tiene propiedades antienvejecimiento: estudios animales han demostrado que el agua con limón mejora la bricomiona intestinal lo cual alarga la vida», explica el experto. Las propiedades anticancerígenas constituyen el quinto beneficio señalado por el especialista. Según indica, diversos estudios científicos han demostrado la eficacia del agua con limón en la eliminación de determinadas células cancerosas: «En quinto lugar porque tiene propiedades anti cáncer, los estudios también han demostrado que el agua con limón ayuda a eliminar ciertas células cancerosas como por ejemplo en el cáncer de lengua, de pulmón y de colon».

La capacidad para prevenir la formación de cálculos renales es otro de los beneficios que señala Meilán Ferreiro. «En sexto lugar porque ayuda a prevenir los cálculos renales, los citratos del agua con limón se unen a los oxalatos para prevenir los cálculos renales por oxalato de calcio», detalla el experto. Esta propiedad resulta particularmente valiosa para quienes tienen predisposición a desarrollar este tipo de afecciones.

El séptimo beneficio señalado está relacionado con su alto contenido en vitamina C, elemento fundamental para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. «En séptimo lugar porque es muy rico en vitamina C, lo cual mejora tu sistema inmune, te ayuda a producir más colágeno y previene las encías sangrantes y las arañas vasculares», explica Meilán Ferreiro, destacando así su triple efecto sobre la inmunidad, la producción de colágeno y la salud bucodental.

El octavo beneficio destacado por el especialista se centra en la mejora de la circulación sanguínea y la salud vascular. «En octavo lugar porque te ayuda a mejorar la circulación y la salud vascular, pues en condiciones muy habituales como por ejemplo en las hemorroides, las úlceras en las piernas, las venas varicosas y también la circulación», señala el experto. Finalmente, Meilán Ferreiro destaca las propiedades antimicrobianas del agua con limón como su noveno beneficio principal. «En noveno lugar porque el agua con limón tiene propiedades antimicrobianas, ya que tiene propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas lo cual te ayuda a prevenir infecciones», concluye el experto. Esta capacidad para combatir diversos tipos de microorganismos patógenos refuerza su valor como herramienta preventiva frente a infecciones comunes.

Forma correcta de consumir

Marcos Meilán Ferreiro no solo ha detallado los beneficios del agua con limón, sino que también ha proporcionado indicaciones precisas sobre la forma óptima de preparar y consumir esta bebida para maximizar sus efectos positivos. «300 mililitros de agua filtrada, toma el limón fresco, no embotellado que suele ser pasteurizado y no contiene nutrientes, y añade una o dos cucharadas de vinagre de manzana. Todo ello con pajita o sorbete para no dañar el esmalte dental. Lo puede tomar en ayunas o con las comidas», explica el especialista. Es importante destacar que, según el experto, el limón debe ser siempre fresco y nunca embotellado, ya que el proceso de pasteurización al que se someten los zumos comerciales elimina gran parte de sus nutrientes esenciales.

Asimismo, recomienda el uso de agua filtrada como base y la adición opcional de vinagre de manzana para potenciar sus efectos beneficiosos. El consejo de utilizar pajita o sorbete para su consumo responde a la necesidad de proteger el esmalte dental del ácido cítrico presente en el limón, evitando así posibles problemas de sensibilidad o erosión dental a largo plazo. En cuanto al momento ideal para su consumo, Meilán Ferreiro señala que puede tomarse tanto en ayunas como acompañando las comidas, adaptándose así a las preferencias y rutinas de cada persona.