Lo que creías normal podría ser pérdida auditiva

Muchas personas comienzan a perder audición de forma progresiva, pero no se dan cuenta. Se adaptan: suben el volumen del televisor, piden que les repitan las cosas, evitan conversaciones en grupo. No lo relacionan con un problema de salud, sino con "cosas de la edad" o con que los demás hablan bajo. El centro auditivo Audiogram busca romper esa normalización de la pérdida auditiva y despertar conciencia sobre este problema.

«¿Puedes repetir eso?». «Es que habláis todos a la vez». «Esta tele no suena bien últimamente». ¿Resultan familiares estas frases? Para muchas personas se han convertido en parte del día a día. Lo curioso es que pocas veces pensamos que el problema pueda estar en nuestros oídos. La mayoría cree que los demás hablan bajo, que los entornos son ruidosos o que simplemente ya no es tan fácil seguir una conversación como antes. Pero la realidad es que, en muchos casos, eso que creemos 'normal' es una pérdida auditiva progresiva porque la pérdida auditiva no siempre llega de golpe.

En la mayoría de los casos aparece poco a poco y de forma tan sutil que cuesta detectarla. Nos adaptamos sin darnos cuenta y así empezamos, sin querer, a aislarnos. A desconectar de conversaciones, de momentos en familia, de sonidos que antes nos acompañaban sin esfuerzo. Todo eso se normaliza. Pero no debería serlo.

Hoy en día, cuidar de la salud auditiva es más fácil que nunca. Existen soluciones modernas, discretas y adaptadas a cada estilo de vida. Pero el primer paso, y el más importante, es detectar si hay pérdida auditiva, entender en qué nivel se encuentra y qué impacto está teniendo.

No se trata solo de 'oír más alto'. Se trata de recuperar confianza en uno mismo, de volver a disfrutar una comida en grupo sin esfuerzo, de no quedarse al margen en una conversación. En definitiva: de volver a vivir con claridad.

El centro auditivo Audiogram lleva más de 25 años acompañando a personas en este proceso. Trabajan desde la cercanía, sin prisas y sin compromisos, con el objetivo de ofrecer la mejor calidad al mejor precio. Disponen de los audífonos más modernos y tecnológicos y, también, de los más pequeños del mercado, los conocidos audífonos invisibles.

Audiogram ofrece la opción de probarlos, sin ningún compromiso. Para poder tener acceso a una demostración gratuita de los audífonos solo es necesario o bien llamar al centro y pedir una cita o apuntarse aquí a través del formulario de la web.

Datos de contacto

Teléfono: 971 87 76 76

Móvil: 660 55 15 56

Correo electrónico: hola@audiogram.es

Dirección: C/ Gilabert de Centelles 8 b Palma (detrás de el Corte Inglés de Avenidas)