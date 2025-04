Estos son los cinco fundamentos que transforman tu autoconfianza, según una psicóloga

La psicóloga y estratega en alto rendimiento, Nashma Brou, ha compartido recientemente los cinco pilares fundamentales que pueden transformar la autoconfianza de líderes y profesionales. Según la experta, muchos directivos proyectan seguridad externa mientras lidian con inseguridades internas que merman su potencial. Brou sostiene que la verdadera autoconfianza no se construye con simples afirmaciones positivas, sino mediante un trabajo profundo de autoconocimiento y reprogramación mental.

«Hay algo que muchos líderes no se atreven a decir: por fuera lo tienen todo bajo control, pero por dentro viven con una inseguridad silenciosa que desgasta, bloquea y a menudo les aleja de su verdadero potencial», explica la psicóloga. A través de su metodología RAISE, Brou ha trabajado durante más de una década con CEOs, empresarios y deportistas de élite, descubriendo que «la mayoría no necesita más productividad. Necesitan sostenerse a sí mismos cuando todo tiembla fuera».

Esta aproximación, que integra psicología avanzada, neurociencia y filosofía aplicada al liderazgo, parte de una premisa esencial: la autoconfianza no es un rasgo innato, sino una competencia que puede desarrollarse de forma estratégica mediante entrenamiento específico.

Los cinco pilares para transformar la autoconfianza

La metodología desarrollada por Nashma Brou se asienta sobre cinco fundamentos clave que permiten construir una autoconfianza sólida y duradera:

1. Reconocimiento consciente: Este primer paso implica observarse sin juicios y salir del piloto automático para obtener una visión clara del mundo interno. «La verdadera transformación comienza cuando dejas de reaccionar y empiezas a responder», señala Brou, destacando la importancia de desarrollar una mayor conciencia sobre los patrones mentales automáticos.

2. Actitud anclada en la autenticidad: La experta enfatiza que no es necesario encajar en moldes preestablecidos, sino ser fiel a uno mismo. «Cuando lideras desde tu verdad, no hace falta forzar autoridad. Tu presencia se vuelve suficiente», afirma. Este principio subraya el valor de la autenticidad como base para una autoconfianza genuina.

3. Intenciones profundas y significativas: Más allá de objetivos superficiales, Brou propone alinearse con propósitos internos sostenidos en valores estables. Este enfoque permite desarrollar una brújula interna que no depende de la validación externa, creando así una base más sólida para la toma de decisiones.

4. Reprogramación mental: «Tus creencias inconscientes dirigen más de lo que imaginas», explica la psicóloga. El trabajo de identificación y modificación de narrativas internas limitantes permite desbloquear nuevas identidades y, por ende, tomar decisiones más firmes y auténticas.

5. Ejercicio y bondad: Finalmente, Brou destaca la importancia del cuerpo como vía de acceso al cambio duradero. La fisiología influye directamente en los estados mentales, mientras que la amabilidad hacia uno mismo y hacia los demás actúa como un potente regulador emocional «subestimado pero insustituible».

La metodología RAISE y el liderazgo consciente

El enfoque de Brou, denominado RAISE, integra estas cinco dimensiones en un sistema completo orientado a desarrollar lo que ella denomina «liderazgo consciente». Este modelo parte de la premisa de que liderar bien comienza por liderarse adecuadamente a uno mismo. «No sirve tener visión si no tienes dirección interna. No sirve tener resultados si no tienes paz mental. No sirve proyectar firmeza si por dentro estás al límite», sostiene la experta. Según su experiencia, muchos líderes operan desde el miedo a no ser suficientes o a decepcionar, lo que les impide conectar con su centro y desarrollar un liderazgo auténtico.

Una de las preguntas transformadoras que Brou plantea a quienes trabajan con ella es: «¿Qué parte de tu liderazgo desaparecería si dejaras de necesitar aprobación?». Esta interrogante, aunque incómoda, suele revelar aspectos fundamentales sobre las motivaciones reales que impulsan el comportamiento de los líderes. Llevar a la práctica los cinco fundamentos propuestos por Brou requiere un trabajo constante de autoobservación y práctica deliberada. La experta recomienda comenzar por el reconocimiento consciente, dedicando tiempo diario a observar los propios patrones mentales y emocionales sin juicio.

Para desarrollar la autenticidad, sugiere identificar situaciones en las que uno tiende a actuar desde la necesidad de aprobación y practicar respuestas más alineadas con los valores personales. En cuanto a las intenciones profundas, propone clarificar los propósitos subyacentes a los objetivos profesionales, conectándolos con valores personales significativos. La reprogramación mental puede abordarse mediante técnicas específicas como la identificación de creencias limitantes y su sustitución por narrativas más constructivas. Finalmente, incorporar rutinas de ejercicio regular y prácticas de autocompasión completa el enfoque integral que propone la psicóloga para transformar la autoconfianza desde sus raíces.