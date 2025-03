Helena Rodero, farmacéutica: «Usar enjuague bucal te puede estar perjudicando»

Mantener una correcta higiene bucal es fundamental para cuidar nuestra salud. La farmacéutica Helena Rodero señala que algunos productos como los enjuagues bucales o colutorios pueden resultar dañinos si se usan en exceso. «Que nos hayan convencido de que tenemos que usar colutorio o enjuague bucal todos los días de nuestra vida me parece una de las peores cosas que nos ha dado el marketing», lamenta la experta. Rodero explica que, además de no ser necesario usar colutorios a diario, hacerlo «te puede estar perjudicando».

La farmacéutica cita estudios recientes que sugieren una relación entre el uso frecuente de enjuagues bucales y un mayor riesgo de diabetes: «El uso de dos o más veces colutorio de forma continua puede hacer que seas diabético. ¿Cómo te quedas?». Otro problema del abuso de colutorios, según señala, es que estos productos destruyen indiscriminadamente todas las bacterias de la cavidad bucal, incluyendo aquellas que son beneficiosas. «No todas son malas, a ver si te crees que el colutorio les va a preguntar: oye, ¿tú qué eres, buena o mala? Lo digo para conservarte o eliminarte», ironiza.

Ante esta situación, la farmacéutica aconseja usar estos productos solo de forma puntual y siempre bajo la supervisión de un profesional sanitario cualificado, como un odontólogo, higienista dental o farmacéutico. «Un colutorio se debe usar de una forma puntual bien aconsejado por el profesional sanitario que te trate o que te aconseje. Pero no lo uses de forma habitual porque no te va a ayudar», recalca.

Estos consejos de la farmacéutica buscan crear conciencia sobre el uso responsable de los productos de higiene bucal, evitando excesos que podrían tener consecuencias negativas para la salud. Más allá del uso de colutorios, mantener una higiene oral adecuada es clave para prevenir problemas de salud. Siempre es recomendable consultar con profesionales antes de incorporar cualquier producto nuevo a la rutina diaria de cuidado personal. Para una correcta higiene es necesario cepillarse los dientes al menos dos veces al día, usar hilo dental o cepillos interdentales regularmente y acudir a revisiones periódicas con el dentista.

Una dieta baja en azúcares y evitar hábitos nocivos como el tabaquismo también contribuyen a una boca sana. En definitiva, los enjuagues bucales pueden ser útiles en ocasiones puntuales, pero su uso excesivo y prolongado podría acarrear riesgos para la salud que vale la pena considerar.