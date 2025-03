Una experta en belleza revela el ingrediente de cocina que utiliza como champú en seco: «En una urgencia, soluciona el problema»

Lavarse el pelo a diario puede ser un engorro y en ocasiones los compromisos del día a día hacen que no podamos dedicar el tiempo que nos gustaría a limpiar y secar nuestra melena. El champú en seco puede ser una gran opción para alargar el tiempo entre lavados, pero si cuando vas a usarlo te encuentras con que se te ha terminado, una experta en belleza tiene la solución. La influencer de lifestyle Macarena Leichtle ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que revela el ingrediente de cocina que también puede cumplir con esta función.

«Se me acabó el champú en seco y les voy a enseñar qué hacer en esta situación. La solución es maicena y una brocha. Cuando no nos da para lavarnos el pelo y el champú en seco se nos terminó, les aseguro que funciona demasiado bien. La clave es no ponerlo directo, sino con un pincel. Vamos seccionando el pelo y con el pincel lo vamos poniendo: aunque al principio se ve blanco, confíen. Y luego seguimos seccionando», explica en el vídeo mientras muestra el proceso a sus seguidores.

Una técnica que admite haber utilizado en más de una ocasión: «Les aseguro que este truco cuando estaba en la universidad, cuando me quedaba estudiando hasta las 5 de la mañana, lo tuve que usar más veces de las que me gustaría admitir. Cuando esté bien repartido, masajeamos. Por cierto, también sirve para dar volumen en el pelo, truquitos. Y sí, será una medida desesperada pero ya pueden ver que cuando uno lo reparte no se ve ni un cuarto de lo sucio que se veía al principio del vídeo. Así que ya lo saben, se acabó el champú en seco y ahora la maicena, en una urgencia les va a solucionar el problema».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macarena Leichtle (@macaleichtle)

Hay que tener en cuenta que después de usar tanto champú seco como esta técnica, los expertos recomiendan exfoliar el cuero cabelludo. La peluquera María Roberts explica en el portal Instyle que este tipo de champú deposita partículas que limpian el cabello, pero es importante hacer una limpieza profunda para evitar la acumulación de residuos. Y respecto al número de veces que se debe lavar el cabello, señala que la clave es usar los productos adecuados para el tipo de cabello y cuero cabelludo de cada uno.

Por su parte la peluquera Kuki Giménez recomienda no abusar. «No es que sea especialmente dañino, pero sí es verdad que un lavado muy frecuente del cabello produce sequedad en el cuero cabelludo, puede producir eccemas, también estimula en exceso las glándulas sebáceas y la eliminación de los aceites naturales que protegen el pelo», asegura en Women. Además, durante el día tenemos que evitar tocarnos el pelo con las manos y lavar bien el cepillo para que no le transmita suciedad.