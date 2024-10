Branded Content Vuelven los 'Open days de All -on- 4' en Quirónsalud Dental El 28 y 29 de octubre de 2024, Quirónsalud Dental ofrece a sus pacientes la posibilidad de iniciar el tratamiento «All -on- 4», con condiciones ventajosas si durante estos dos días se realizan un escaneado digital, abonan el 50% del tratamiento durante los siguientes siete días y se realizan el procedimiento antes del 31 de diciembre de 2024