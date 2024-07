La semana pasada escribí en este espacio sobre la importancia que tiene la derrota. Derrotarnos frente a la necesidad constante que tenemos de modificar todo aquello que nos rodea. Derrotarnos frente a la idea de que el otro va a cambiar, de las circunstancias externas van a cambiar, que los políticos van a cambiar.

Derrotarnos es soltar todas esas expectativas que tenemos puestas en lo exterior y comenzar a centrarnos en nuestro propio proceso interior. Derrotarme y luego qué, las cosas seguirán igual y yo seguiré sintiéndome igual de frustrada o triste frente a los acontecimientos que me rodean, como puedo soltar si lo que miro en el mundo me genera tanto enojo, tanto dolor, cómo puedo derrotarme ante el dolor que me genera que mi pareja y yo no logremos funcionar.

Detenerse es soltar la ilusión del control, no importa cuánto me esmere, las cosas a mi alrededor no van a cambiar a fuerza de mi obstinada voluntad. Para soltar debo primero sentarme, silenciar el ruido que genera la rabia, sentir el dolor, conectar con mis emociones, hacerme cargo de ellas mediante la aceptación sin juicio de las mismas y después comenzar el camino de vuelta a casa.

Cuando soltamos la ilusión de que podemos controlar lo que nos rodea, comenzamos el primer paso a la recuperación de la salud emocional, y este primer acto de amor propio puede ser muy doloroso, porque soltar implica comenzar a sentir lo que realmente esta pasando con nosotros. Quién he sido yo hasta hoy para llegar hasta aquí, para tener esta pareja, para tener este jefe, este trabajo, esta vida que deja de gustarme.

Quién he sido para que lo que sucede a mi alrededor sea este desagradable espejo donde detesto mirarme. Así lo viví yo misma, cuando un día me levanté y en lugar de poner mis energías en cambiar al otro comencé a preguntarme ¿qué parte de mí misma ha generado esta pareja? ¿Qué he sido hasta hoy que lo que tengo enfrente se muestra de esta manera?. No hay nada que suceda en tu vida que no este directamente vinculado a la persona que tú eres. Suena horrible y quizá me dirás que es injusto decir que víctimas como los niños que sufren el atropello de las guerras son inocentes y claro que lo son, pero nosotros como colectividad, como humanidad, todos juntos, no lo somos. Aunque nunca he participado en una guerra puedo reconocer las partes de mí que siguen en guerra, que siguen sosteniendo batallas absurdas.

Soltar y después tomar responsabilidad plena de la persona que queremos ser es el verdadero camino espiritual y eso implica, sobre todo, un constante y arduo trabajo con la sombra, con las partes de nosotros mismos que no nos gustan, que hemos reprimido, que ocultamos.

El subconsciente siempre gana, decía Freud, y es así, si no comenzamos a hacer un trabajo comprometido con la sombra inconsciente seguiremos repitiendo una y otra vez patrones limitantes.

Rendirse y luego qué, pues un gigante acto de humildad de comenzar a reconocer que el verdadero trabajo de todo lo que queremos cambiar en el mundo, en realidad, comienza en nuestro propio camino interior.