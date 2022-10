El índice de bienestar ocular en España es de 5.24 sobre 10, según el II Barómetro de Bienestar Ocular, un estudio realizado por Miranza, grupo líder en oftalmología que, con motivo del Día Mundial de la Visión (13 de octubre), ha querido realizar una radiografía del estado visual de los españoles, a partir de una encuesta a 1.000 personas, llevada a cabo con la colaboración de Johnson & Johnson Vision. Poniendo el foco en las Islas Baleares, la nota varía levemente a la baja, con un 5.19.

A partir de la consulta, se concluye que el estado ocular de los españoles obtiene solo un aprobado justo e incluso suspende en la franja de edad de los 41 a 65 años, con una nota de 4.93. Pese a ello, según se desprende de este II Barómetro, la mayor parte de la población considera tener una salud ocular razonable, aunque poco más de un tercio de la población está realmente satisfecha con su visión, calificándola de 'buena' o 'excelente'. La franja de los 41 a los 64 son los más preocupados por el estado de sus ojos: 84% vs el 69% de los menores de 40, el grupo más despreocupado.

Asimismo, si bien la mayoría de los españoles y residentes en Baleares dicen ser conscientes de la necesidad de cuidar la vista (92% en ambos casos), la realidad es que más de la mitad (44% en el caso de las Islas Baleares) únicamente la revisa cada 2-3 años o con menor frecuencia, un dato que debería mejorar, según los expertos, al igual que la creencia, bastante extendida, de que hay poco que hacer para evitar la pérdida de vista (sólo 4 de cada 10 considera que sí es posible hacer algo).

Según el Dr. Emeterio Orduña, director médico de los centros de Miranza en Palma de Mallorca (Miranza IBO y Miranza Passeig Mallorca), «conscientes de esta desinformación, en Miranza hemos impulsado este estudio anual con la intención de ir poniendo nuestro grano de arena para que ese aprobado justo que obtenemos actualmente vaya pasando a buena nota»

De hecho, un gran número de diagnosticados de algún problema ocular no se han sometido a tratamiento para solucionarlo y, por otro lado, la mayoría no cree que pueda incidir tampoco en una mejora a través de sus hábitos. A este respecto, el Dr. Orduña señala que es importante «no resignarse a no ver bien y confiar en los tratamientos médicos y, en paralelo, asumir una parte importante de prevención, a través del mantenimiento de unos hábitos saludables y revisiones oftalmológicas periódicas».

Tratamiento y estilo de vida

Así, cerca de la mitad de los encuestados a nivel nacional que cuentan con un diagnóstico no han sido tratados (este porcentaje es menor en las Islas Baleares, con un 30%), con la excepción de los pacientes con glaucoma (el 59% en España si está siendo tratado, porcentaje que alcanza el 100% entre los encuestados de Islas Baleares); miopía (45% en España y 59% en Islas Baleares); hipermetropía (el 45% España y 59% en Islas Baleares); astigmatismo (41% en España y 56% en Islas Baleares) o presbicia (38% en España, que asciende al 44% en Islas Baleares).

En lo que respecta a la degeneración macular se observa también una gran diferencia, con un porcentaje de personas en tratamiento del 29% (a nivel nacional) y del 50% en las lslas Baleares. En total, solo alrededor de un 33% de encuestados se ha sometido a tratamiento para solucionar su problema ocular (este porcentaje sube al 46% en las Islas Baleares).

En paralelo, no hay una clara percepción de la importancia de los hábitos saludables en la vista, según refleja el hecho de que solo el 40% de los encuestados aprecia correlación significativa entre su salud ocular y factores como dormir poco, el clima, fumar o beber, dieta poco equilibrada o llevar una vida sedentaria.

Sin embargo, el estudio arroja, por ejemplo, que la población que se reconoce estresada opina que su salud visual es aceptable en un 69%, frente al 81% de los que dicen no sufrir estrés, lo que pone sobre la mesa el estrés como factor de riesgo importante a tener en cuenta en el bienestar ocular. Aunque en menor medida, también parece que las pocas horas de sueño disminuyen dicho bienestar, ya que el 78% de los que afirman dormir suficiente se muestran bastante o muy satisfechos con su salud ocular, frente al 67% de los que dicen no dormir suficientemente. Asimismo, el 79% de los que declaran llevar una vida activa manifiesta gozar de una salud ocular razonable, frente al 71% de los que son sedentarios o menos activos de lo que les gustaría.

La periodista Mónica Carrillo ha presentado recientemente el II Barómetro de Bienestar Ocular, acompañada de dos oftalmólogos de Miranza y el director general del Grupo, Ramón Berra.

Principales síntomas y problemas visuales

Por otro lado, al menos 1 de cada 3 españoles tiene síntomas de problemas visuales, siendo los más habituales, la sensibilidad a la luz, la visión borrosa, la sensación de pérdida de visión y la irritación, picor o escozor. Asimismo, el síntoma que se experimenta con mayor intensidad, aunque menos frecuencia, es el lagrimeo.

La sintomatología se manifiesta principalmente al usar dispositivos, como móviles, tabletas y ordenadores, si bien también afectan otros factores como el viento, los ambientes secos y los aires acondicionados.

En cuanto a los problemas oculares, la presbicia (35%) y los defectos refractivos -especialmente miopía (34%) y astigmatismo (31%)- son los más diagnosticados, muy por encima de cualquier otro problema visual.

Decálogo Miranza para mejorar la salud y bienestar ocular