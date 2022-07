Cada vez más las nuevas generaciones se decantan por alternativas más respetuosas con el medio ambiente y la salud íntima. En este caso, hablamos de la copa menstrual que sustituye a los tampones y las compresas de toda la vida. En 2002 nació la primera copa menstrual de silicona reutilizable registrada por Mooncup. Desde entonces, más marcas han desarrollado productos de higiene íntima que se adaptan tanto las mujeres como a sus principios, algunos ejemplos son ropa interior menstrual, esponjas naturales, compresas lavables o tampones con aplicador reutilizable. Conoce todos los beneficios de la copa menstrual.

Higiene y salud íntima

La copa menstrual es más amable con el área. Gracias a la silicona de grado médico, es más suave, sensible y segura que las compresas y tampones. No retiene olores, no se mancha con el tiempo, no tiene químicos y lo más importante, no se pueden generar bacterias en su superficie. Tampoco acumula humedad por lo que se puede llevar más tiempo sin miedo a infecciones ni dermatitis, a diferencia de los otros productos. Su desinfección es tan sencilla como sumergirla en agua hirviendo al final de cada ciclo y limpiarla con agua y jabón natural en cada cambio.

Impacto medioambiental y económico

Aproximadamente, a lo largo de toda su vida una mujer utiliza más de 12.000 productos menstruales desechables y alrededor de 20.000 millones acaban en los vertederos cada año. Al usar la copa el impacto se reduce, ya que puede durar hasta 10 años. En un cálculo general, las mujeres viven alrededor de 30 años menstruando, lo que equivale a 3-4 copas en toda una vida. Por lo cual, la copa menstrual es la opción más sostenible con el medio ambiente. Pese a que el precio de una unidad sea más elevado en la copa, que ronda los 30 euros, frente a un tampón o compresa que serán alrededor de 20 céntimos una unidad. La vida del producto cambia, la copa perdurará unos 10 años y un tampón o una compresa de cuatro a siete horas. Por lo que la rentabilidad de la copa menstrual es eficiente a largo plazo.