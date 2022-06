El verano ya está aquí. En estos días de calor, una de las cosas más importantes para la salud es protegerse bien del sol. Una tarea que no solo se basa en utilizar protección solar sino en acabar bien el ritual aplicándose aftersun tras exponerse al sol, una crema que permite devolver la hidratación perdida a la piel tras la agresión que supone una exposición al sol , además de disminuir su temperatura y desinflamarla. Por tanto, se trata del producto imprescindible para el verano y se recomienda su aplicación a diario. Sin embargo, su aplicación muchas veces es errónea, aquí te contamos cómo deber ponerte la crema correctamente:

Elegir el mejor para cada tipo de piel. Los dermatólogos aconsejan evitar los que contengan derivados del petróleo, parabenos y alcohol. Y señalan que el ingrediente estrella para calmar es el aloe vera, su potente afecto contra las quemaduras es clave para después de la exposición solar. Lo segundo a tener en cuenta es que no sirve el que dejaste a medias el verano pasado. Caer en la tentación de reciclar las sobras es uno de los errores más comunes, ya que con el paso del tiempo pierde la efectividad.

No, no hay usarlo solo cuando te has quemado. La piel al sol se resiente y el aftersun es la ayuda perfecta para cuidarla e hidratarla, nunca está de más darle una dosis extra de agua y vitaminas. Finalmente, otro de los error es utilizarlo cuando ya es demasiado tarde. La aplicación debe ser inmediatamente después de la jornada de sol. Al llegar a casa, hay que ducharse y extenderse una capa generosa de crema para que la piel vuelva a estar más sana y bonita que nunca.