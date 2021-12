Llegan los días más importantes de la Navidad y es importante tener claras una serie de ideas para poder disfrutarlas en familia. La coach personal y de salud, Marga Almarcha, expone que «cuando hablamos de estas fechas, seguramente lo primero que nos venga a la cabeza sean los niños, sobre todo, porque son los que más las disfrutan y nosotros como adultos intentamos hacer lo máximo posible para que así sea. Por esta justa razón es importante poner nuestra energía en adecuar nuestro hogar a una Navidad segura para ellos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues muy fácil, podemos empezar por hacerlos partícipes de la decoración. Se puede aprovechar las salidas a los mercadillos navideños de la ciudad para que ellos elijan algún adorno del árbol, pieza del nacimiento o cualquier otro adorno o detalle que les haga sentirse protagonistas de estas fiestas».

En este sentido, expone que es muy importante adaptar la decoración a las edades de los más pequeños. «A muchos adultos les gusta tener decoraciones muy sofisticadas o de esas de 'mírame, pero no me toques', pero cuando se tienen peques en casa es necesario adecuar el espacio lo máximo posible a ellos; así que es prioritario adornos que sepamos que no se van a romper y que no va a pasar nada si no llegan al Día de Reyes a unos delicados, lo que nos evitará muchos dolores de cabeza, enfados y nervios».

A su modo de ver, es fundamental priorizar la seguridad en el hogar. «De nuevo te invito a que veas la Navidad con ojos de niño, donde todo es novedad y donde la curiosidad está desbordada, por lo que, si quieres que tu hogar disfrute de luces y otros adornos que pueden ser un poco peligrosos por tener piezas pequeñas para ellos, sitúalos en lugares donde iluminen y decoren, pero sean inaccesibles a su curiosidad. De este modo podrás disfrutar de la decoración sin tener que estar controlando en todo momento».

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el de la cocina. «Seguro que te encanta que te acompañen mientras cocinas el menú que con tanto mimo has pensando, pero si todavía tus hijos son pequeños evita tenerlos cerca de la cocina, sobre todo cuando estén en plena elaboración y a pleno rendimiento. Entre fogones, cazos y nervios por no llegar a tiempo, se pueden dar sorpresas inesperadas que arruinen el día». Otro de los consejos de Almarcha es evitar tener alimentos a mano que puedan provocar atragantamientos. «Estas fiestas son días donde en muchos hogares las mesas pueden lucir ciertos básicos todo el día, como por ejemplo frutos secos, turrones duros, almendras garrapiñadas, uvas… Si tienes peques en casa es importante que no los dejes muy a mano a fin de evitar sorpresas desagradables».

Consejos para los que no son 'amantes' de la Navidad

Por otro lado, precisa que a muchas personas les será muy fácil convivir estos días con el ambiente, la familia y los amigos; pero, sin duda, existe un colectivo que viven la Navidad como un reto agotador o como un suplicio y que reza para que se acabe lo más rápido posible. «A estoy hay que añadir la incomprensión por parte de una gran mayoría de personas que los pueden ver como bichos raros, lo que les resta todavía más las ganas de participar en eventos familiares o sociales, o dar paseos para ver el ambiente navideño. Si este es tu caso, quizá puedas optar por hacer un viaje donde puedas realizar una actividad que te guste y que te aleje de ese ambiente del que no disfrutas».

«Otra propuesta puede ser evitar salir a la calle o a centros comerciales en horas donde la aglomeración va a ser mayor y con la que te vas a sentir más incómodo o incómoda. Vive estas fechas navideñas como tu realmente las sientas, sin idealizar. Esto te podrá ayudar a rebajar la tensión de lo que se espera que debes hacer o vivir. Planifica tus días, manteniéndote ocupado a fin de que hagas actividades que te alejen de tener que estar en haciendo visitas obligadas de las que no disfrutas. Piensa en las comidas y cena de Navidad como simples comidas familiares, quitando toda connotación navideña, al menos mentalmente a fin de que puedas sobrellevarlas de la mejor manera posible».

La coach señala que «al mismo tiempo es importante que evites mandarte a ti mismo mensajes negativos que solo te llevarán a pasar estos días con sensación de no querer hacer nada. A fin de cuentas, estamos hablando de que son fechas que sólo se dan una vez al año y tan rápido como llegan pasan, por lo que es muchas ocasiones es bueno preguntarse qué puedo hacer para vivirlas mejor en vez de repetirnos un discurso pesimista».

«También existen aquellas personas que por determinadas circunstancias llevan mal sentarse a la mesa con ciertos familiares con los que ha tenido desacuerdos en un pasado o simplemente no mantienen una relación cordial, en estos casos las cenas y comidas señaladas resultarán interminables y tensas. En este aspecto, es importante ser empáticos y ponernos en su lugar para hacerles lo más llevadero posible estos días respetando su deseo de no participar en ciertas conversaciones o de saber que no estará mucho tiempo sentado en nuestra mesa».

Almarcha concluye que «aunque pensemos que la Navidad gusta a todas las personas por igual, cada vez son más los que expresan lo contrario abiertamente. No es de extrañar con todo lo que nos ha pasado últimamente que el espíritu navideño haya abandonado ciertos hogares. Aún así es importante recordar que estas fechas son ideales para poner en valor aspectos tan importantes como la generosidad, la empatía, la compañía, la familia…quizá viéndolo desde ahí sea más fácil volver conectar y disfrutar de la Navidad como antes».