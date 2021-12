En muchos casos, la pérdida de audición se puede prevenir en todas las etapas de la vida mediante intervenciones eficaces de salud pública. Cuando la pérdida de audición es irreversible, explica la OMS, lo que se puede hacer es buscar un tratamiento.

En el caso de los niños, casi el 60% de las pérdidas de audición aparecen por causas que pueden prevenirse si se toman medidas, como la inmunización, la mejora de la atención materna y neonatal y el cribado y tratamiento temprano de la otitis media.

En el caso de los adultos, legislar el control del ruido, la escucha segura y vigilar la ototoxicidad pueden ayudar a mantener las trayectorias auditivas de la población y reducir el potencial de pérdida auditiva.

Se suma a ello que los fabricantes de soluciones auditivas se han lanzado a realizar grandes esfuerzos de inversión I+D para lograr mejores resultados en aparatos que puedan mejorar la audición perdida y ante todo enfocar en la comprensión de las palabras. Las mejoras son notables y la nueva generación de audífonos sorprende por los buenos resultados.

Uno de estos avances son los novedosos y exclusivos audífonos Danavox ALYA, un nuevo concepto de audífono basado en la Inteligencia Artificial aplicada a la audición.

Estos audífonos Rite Premium ALYA proporcionan la calidad de sonido más natural conseguida hasta ahora en audifonos que sólo tenían dos micrófonos. Su gran novedad radica en su potente procesador de sonido y en un micrófono adicional situado cerca del auricular que va dentro de oído.

Este diseño único combina los dos micrófonos convencionales situados detrás del pabellón auditivo con un tercero en el canal auditivo, lo que da una gran relevancia al sonido que reciben los pacientes. Estos podrán escuchar con un mayor sentido de orientación, profundidad y nitidez.

Estos audífonos vienen con unas prestaciones excepcionales que mejoran en más de un 90% la inteligibilidad y reducen los ruidos que entorpecen el entendimiento.

Pueden ser manejados totalmente con la aplicación Be MORE instalada en un móvil, o con un sencillo mini mando. La opción de todo automático también es perfectamente aplicable si el paciente prefiere no utilizar ningún accesorio externo y que los audífonos actúen totalmente en modo automático.

Son aptos para pérdidas profundas. Existen en versión con pilas o totalmente recargables. Estos últimos se recargan en apenas tres horas y tienen una duración de 24 horas.

Está disponible también una versión miniatura colocada dentro del oído prácticamente de forma invisible.

Otra gran novedad es que pueden ser ajustados en modo on line para aquellos pacientes con poco tiempo libre o que tienen dificultades para desplazarse a su centro auditivo.

Estos audífonos DANAVOX ALYA están ya disponibles, en exclusiva para toda Mallorca, en el centro auditivo Audiogram.

AUDIOGRAM es un centro auditivo especializado en pérdidas auditivas y tratamiento de acúfenos. El centro ostenta una larga trayectoria con más de 20 años atendiendo múltiples casos y habiendo ayudado ya a más de 3.000 personas a mejorar su audición. Es un centro vanguardista, el cual cada año mejora sus instalaciones y equipamientos. El centro está situados en la calle Gilabert de Centelles nº 8, justo detrás del Corte Inglés de Avenidas en Palma.

DANAVOX por su parte es una prestigiosa marca danesa que nació en 1943 y forma parte de GN uno de los grupos más importantes en fabricación y alta tecnología de audífonos del mundo. Dinamarca es uno de los países donde más desarrollada está la investigación en Inteligencia Artificial y alta tecnología auditiva.

La alianza estratégica entre Danavox y Audiogram permitirá a todos los baleares tener a su alcance las mejores gamas de audífonos con unos servicios adicionales muy interesantes y diferenciadores, así como grandes ventajas económicas para poder disfrutar de los nuevos productos.

Para poder tener acceso a una demostración gratuita de estos nuevos audífonos inteligentes ALYA solo hace falta llamar al centro Audiogram y pedir una cita o rellenar el formulario que aparece en su web.

Datos de contacto

Teléfono: 971 877 676

Correo electrónico: hola@audiogram.es

Dirección: C/ Gilabert de Centelles, 8B. 07005 Palma de Mallorca.

La demostración es totalmente gratuita.

Redes sociales:

Facebook

Instagram

Solicite una prueba gratuita