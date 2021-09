Izaro Andrés es una figura emergente en el panorama musical español. La joven cantautora vasca cuenta con un gran apoyo en las redes sociales, especialmente por parte de muchas chicas jóvenes y quizás por eso una de sus últimas publicaciones se ha vuelto viral. Incluso ha suscitado la respuesta de otra cara conocida del elenco nacional, y no ha sido hablando de partituras o acordes sino del vello corporal. La vizcaína se ha mostrado en Instagram con la axila sin depilar para poner el foco en «el calvario del pelo en el cuerpo de las mujeres». Muchas le han respondido al sentirse interpeladas, entre ellas, Zahara.

Izaro Andrés, quien en junio recaló por primera vez en Mallorca para agasajarnos con la música de su último disco, Limones en invierno, afirma en la mencionada red social que «llega la pubertad, a los chicos les sale pelo, y a las chicas una condena». A continuación explica una anécdota según la cual un amigo se había «despistado» y no se había depilado en los últimos seis años.

«Él se olvidó de todo eso porque pudo y puede, yo no. Y eso es exactamente lo que es el privilegio, poder olvidar. Olvidarte de tu pelo, poder olvidarte de tu color de piel, poder olvidarte de tu género, de tu orientación sexual. Quien carece de esos privilegios no puede olvidarse, porque el mundo se lo recuerda a diario».

La joven artista remarca que «llevo años trabajando duro en contra de mis prejuicios conscientes e inconscientes para que el pelo en el cuerpo de mujer no se equipare a falta de higiene, a falta de feminidad, a falta de sensualidad (...) no excluya lo sexy. No es fácil, a veces me atrevo, a veces no. Me quiero ver igual de sexy con y sin pelo, pero no siempre puedo».

Finalmente Izaro Andrés agradece «a todas las personas luchadoras y valientes que han dado la cara, la calva, las canas y el pelo para que hoy yo me sienta un poco más libre y un poco más en paz con el pelo en mi cuerpo». Es una cuestión de autoaceptación y seguridad en sí misma para poner en cuestión las reglas instauradas, parecida a la que algunas han emprendido alejándose del sostén.

Entre las numerosas respuestas de mujeres que se han sentido amparadas por el pronunciamiento de la cantante se encuentra la de Zahara, quien escribe: «Eres increíble. Yo soy mucho más feliz ahora que me he olvidado del pelo. A veces me da pena no tener más».