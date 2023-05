El Mediterráneo es una auténtica autopista, y lo ha sido desde hace miles de años. A través de ella los sucesivos pueblos y civilizaciones entraron en contacto, a veces amistosamente y otras de forma violenta. En sus aguas se fraguó el sustrato primigenio de lo que hoy somos. Hace miles de años los primeros pobladores de Baleares llegaron a sus costas. Su origen probado por la evidencia científica resulta llamativo. Esta es la historia sobre la sorprendente procedencia de los primeros baleares.

La estadística describe que más de un cuarto de los actuales ciudadanos de las Islas no han nacido aquí. Esta circunstancia no es del todo nueva, pues este archipiélago ha sido históricamente un terreno abonado para el intercambio y el comercio. Su situación geográfica, o el hecho que en ocasiones se vea a simple vista desde tierra firme, han condicionado su historia y de qué modo. Los arqueólogos han reseñado un curioso punto de partida de los habitantes de las Islas, gracias a las pruebas rescatadas en tres yacimientos distintos y distantes en prácticamente todas las Baleares.

Una investigación internacional, en la que participó el CSIC, fijó hace pocos años que los pobladores más antiguos de Baleares descendían de ibéricos con patrimonio genético de pastores de Europa del Este. Según parece, una oleada llevó a pueblos de la estepa a ocupar masivamente la Península Ibérica hace alrededor de 4.000 años. El reemplazo poblacional fue brutal, y en el caso de los linajes paternos alcanzó casi la totalidad de los mismos.

Los investigadores creen que, procedentes de la Península, algunas gentes dieron el 'salto' a Baleares. Cómo se ha llegado a esta determinación, publicada en su día en la revista científica Nature Ecology and Evolution.

Entrada de la gruta conocida como Cova des Moro. Foto: Ultima Hora.

El equipo de investigación ha recuperado en el laboratorio el genoma de tres individuos baleares a partir de restos encontrados en tres enclaves señalados. El individuo de la Cova des Moro (Manacor) es el más antiguo hallado hasta la fecha en toda Baleares, y cuenta con unos 4.300 años de antigüedad. Otro individuo procede de una excavación de Formentera, y los restos del último se desenterraron en la Naveta des Tudons (Ciutadella, Menorca), considerado por los especialistas como el monumento prehistórico más importante de las Islas Baleares y uno de los edificios más antiguos de toda Europa.

Naveta des Tudons, un destacado punto de interés arqueológico en Menorca. Foto: R.M.

En el caso de los tres individuos, datados en la Edad del Bronce, todos ellos muestran un rasgo distintivo y atribuible al componente genético propio de los nómadas que llegaron a la Península Ibérica hace alrededor de 4.000 años, procedentes de miles de kilómetros más allá, probablemente desde las estepas de Europa del este. Además, el trabajo indaga a través de la evidencia arqueológica en la senda de esclarecer los contactos de las dos riberas del Mediterráneo, la norte y la sur.

De hecho, algunos expertos creen que los descendientes de los moradores de las estepas eurásicas rebasaron la Península y se establecieron en el norte de África. Al menos en teoría desde esa plataforma podría ser más factible acceder a las islas del Mediterráneo Occidental, no solo Baleares sino también Sicilia y Cerdeña. Curiosamente, una mutación genética procedente del otro extremo continental se detectó en la Iberia ancestral; también en Baleares y Sicilia, pero no en Cerdeña. A la espera de que se produzcan nuevas investigaciones radicadas en el actual Magreb que confirmen estos desplazamientos y den más detalles de esta etapa, hay que reconocer que la historia antigua no deja de sorprendernos.