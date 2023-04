Ese último entrecomillado no es casual. Se añade a otras reflexiones interesantes: «curioso país donde el defraudador puede ser el héroe, y donde el simple trabajador no dejará nunca de ser un pringado». Tan elocuente comparación es pertinente, pues traza dos notas destacadas del personaje histórico que venimos a glosar. Las escribe el geógrafo catalán Albert Ventayol, autor de la publicación ...Y Colón se hartó de tanto turista. Geología del Puerto de Barcelona. Pero primero conviene delimitar de forma precisa qué es la Illa de Maians, o mejor dicho, qué fue. En la contracubierta de un recopilatorio de catorce cuentos el escritor barcelonés Quim Monzó describe L'illa de Maians (Quaderns Crema, 1985) en los siguientes términos:

L'illa de Maians era situada just enfront del barri barceloní de Ribera, quan la línia de costa —a l'època de Jaume I— era aproximadament on avui hi ha la plaça de les Olles i el carrer del Bonaire, o —a l'època d'Alfons el Magnànim— al llarg de l'actual avinguda del Marquès de l'Argentera. Es considera que a mitjan segle xv tenia una grandària, potser, com la meitat de la Barceloneta d'ara. A mesura que la terra va anar guanyant espai al mar —gràcies als al·luvions dels rius Besòs i Llobregat, i a la dinàmica litoral de sediments— l'illa de Maians va quedar, primer, unida a la ciutat pel moll de la Santa Creu i, finalment, integrada en terra ferma. Sembla ser que el límit més pròxim a la costa era, més o menys, l'actual carrer de la Maquinista.