No només tenim a Mallorca marededéus trobades; també hi ha imatges trobades que són santcrists i, més singularment, sants o santes. És el cas de la imatge de Santa Margalida, custodiada en l’església parroquial del poble homònim. Segons la tradició, entre els anys 1240 i 1250, poc després que el rei en Jaume «prengués Mallorca an es moros», en una cavitat anomenada precisament la cova des Moro, hi aparegué una llum misteriosa i sobrenatural. Aquesta cova, diuen, era situada a l’actual emplaçament de l’església parroquial. Algunes persones que vivien al llogaret d’Hero, dels primers pobladors cristians de la contrada, quan veren la claror, s’hi aproparen; enmig d’una resplendor potent, trobaren la imatge de santa Margalida. La recolliren fervorosament i la dugueren al llogaret, localitzat a prop del que actualment és el pou d’Hero. Al dia següent, la sorpresa fou gran quan no trobaren la imatge al lloc on l’havien deixada. La figura havia desaparegut i la tornaren a trobar en el punt de la primera aparició. El fet es repetí tres vegades consecutives. En tot això, el poble hi veié la mà de la Divinitat, i la gent va interpretar que Santa Margalida volia que fos construïda una església en aquell lloc en el seu honor. motiu pel qual es decidiren a aixecar una església, al voltant de la qual s’anà formant l’actual vila de Santa Margalida. Històricament, l’any 1248, a la bul·la papal d’Innocenci IV, hi apareix la parròquia de Santa Margalida de Muro (districte musulmà de Muruh), construïda segurament al solar de l’actual, en terrenys on en època andalusina es localitzava l’alqueria de Hiachat.

El pou d'Hero es troba molt a prop de la vila de Santa Margalida, al creuer de la carretera de Santa Margalida a Ariany (Ma-3340) i el camí de Son Fum. La tradició conta que, pels voltants, hi havia un poble que ja existia en temps prehistòrics; es denominava Hero i tenia el seu cementeri al poblat talaiòtic des Velar (es cementeri des Moros). En època andalusina o musulmana, Hero donava nom a una gran alqueria, de 20 jovades d'extensió. Al Repartiment de després de la conquesta, Hero (com tot el districte de Muruh) va correspondre al Comte d'Empúries, Ponç Hug, que va cedir aquesta alqueria, amb categoria de cavalleria, a Berenguer Arnau d´Illa. La notícia més antiga que tenim del topònim Hero és un Privilegi, de 1250, en què el rei Jaume I atorgà a Berenguer Arnau d´Illa la jurisdicció sobre les alqueries de Santa Margalida d´Hero: «Donam i cedim a vós Berenguer Arnau d´Illa, ciutadà militar, i als postrers successors per a sempre, totes les justícies a les alqueries anomenades de Sta. Margalida de Hero». El llogaret va decaure durant el segle XVI, mentre s'anava formant el nucli actual de Santa Margalida i, poc després, fou completament abandonat. Fins i tot el pou estigué a punt de desaparèixer, fins que les excavacions i la corresponent restauració de 1996 recuperaren el conjunt del pou (mota, graons, coll i els 4 pilars i els 2 travessers de fusta) i ara és una bona fita d'aquest substrat antic de Santa Margalida, que voreja la llegenda.