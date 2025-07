Gazpachos y sopas frías

Las sopas frías van asociadas a temperaturas como las que atravesamos, con más resignación y aire acondicionado que ventura. Algunas son capaces de abrir mesa e incluso apetito, tras unos aperitivos ligeros e incluso siguiendo unas frituras, pero demuestran su verdadera capacidad caritativa cuando la monja Margalida ha encendido la despiadada treintena veraniega tórrida. En esas fechas se apropian de paladares y mesas, erigiéndose en requeridas y anheladas compañías.

Acaso la más recurrida y popular en nuestra isla, y en especial en casa, sea el gazpacho. Aunque no debemos olvidar que el ajo blanco, el salmorejo estepeño, la porra antequerana o la mazamorra cordobesa, son otros tantos candidatos a favorecernos la imprescindible obligación de comer y, entiéndase bien, hacerlo a nuestro gusto, antes, durante y después.

Como es apreciable, muchos apellidos les adjudican origen en tierras andaluzas, donde parecen haber sido concebidos por la necesidad de contrarrestar fuegos climáticos como los de esta temporada y los que inevitablemente padeceremos. Constituyen un grupo de platos cuyas características de frescura, aportada por su predominante acidez, ligereza y textura semilíquida, son ejemplo de la eficacia lograda por la escuela tradicional culinaria más popular y aceptada. Su principal atractivo reside en el frescor y facilidad aportado por sus ingredientes y textura, reforzados ambos por recursos técnicos como la trituración y temperatura fría para servirlos.

El gazpacho clásico y ortodoxo consta de tomate, pepino, pimiento, cebolla y poco ajo, aderezando estos ingredientes y los que el gusto del consumidor dictamine, con aceite de oliva, vinagre y sal. Admite, aunque no necesariamente, comino y pan duro. Algunas opiniones remontan su origen a los legionarios romanos acuartelados en la Bética, que habrían añadido pan y aceite a la posca reglamentaria, hecha de agua y vinagre. El uso y costumbre habría perseverado entre los nuevos ocupantes andalusíes, durante su asentamiento en esas tierras, a quienes se les atribuye la adición del ajo.

De ellos lo tomarían sus conquistadores castellanos, quienes lo definieron en el Tesoro de la lengua castellana, firmado por Sebastián de Covarrubias e impreso en 1611. Según este, sería de una evolución de las conocidas «migas», ya que estaba basado en un majado de pan tostado, aceite y vinagre, con el añadido de algunos otros ingredientes que no se concretan. Por entonces era considerado un plato popular y propio de segadores.

Nuestra cocina isleña carece de un equivalente a estos inmejorables platos. Los ocasionales cocineros y cocineras locales no alcanzaron más allá de combinar las hortalizas troceadas que forman nuestro popular trempó. Su licuación o el simple machacado del mismo les habrían proporcionado un equivalente muy próximo al gazpacho. Puede que las temperaturas isleñas de entonces no alcanzaran los elevados niveles de las andaluzas y no les estimularon lo suficiente el magín.

Ahora que no andamos envidiosos de equipararnos con ellas y disponemos de trituradoras de fácil manejo, podemos optar a una solución. Un trempó pasado por la trituradora y conservado bien frío, puede suplir admirablemente un gazpacho.