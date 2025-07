Refrescantes dulces de verano ingleses

Esta semana escribo desde Inglaterra, donde el verano se vive de forma muy distinta a como lo hacemos en Mallorca. Aquí, cuando el sol decide asomar entre nubes, los jardines se llenan de vida, las mesas se visten con manteles de flores, y no falta el postre. Porque si algo sabe hacer bien este país, es celebrar el verano con dulces tradicionales llenos de fruta, crema y nostalgia. Entre los más populares se encuentra el Eton Mess, un clásico británico que combina merengue troceado, nata montada y fresas frescas en una mezcla tan sencilla como deliciosa. También está el Summer Pudding, hecho con pan blanco y una compota de frutos rojos que se deja reposar hasta convertirse en una bomba frutal y refrescante.

El Trifle, con sus capas de bizcocho, gelatina, natillas y nata, nunca falta en reuniones familiares. Y por supuesto, las fresas con nata, convertidas ya en símbolo nacional durante el torneo de Wimbledon, donde se sirven más de 20.000 porciones cada año. Es el postre estrella del evento, tan tradicional como el propio té de las cinco. La repostería británica no suele presumir de sofisticación, pero sí de autenticidad. A menudo, son recetas de abuelas transmitidas de generación en generación, pensadas para compartir en una merienda al aire libre o en una mesa familiar rodeada de risas y tazas de té humeante. Es un tipo de cocina que no pretende impresionar, sino reconfortar.

Estos días, pensando en los sabores del verano inglés, me encontré con un postre que no conocía: el Pimm’s Jelly. Esta gelatina está inspirada en el cóctel más icónico del verano británico, el Pimm’s No. 1, y me pareció una forma divertida y elegante de presentar una bebida… ¡con cuchara! Ideal para fiestas al aire libre, resulta tan refrescante como visualmente atractiva. El resultado es ligero, aromático y perfecto para una tarde de jardín o una cena al aire libre. Porque incluso cuando el cielo británico amenaza con lluvia, un buen postre de verano puede alegrar cualquier día.

Pimm’s Jelly (Gelatina de Pimm’s), paso a paso. Ingredientes: 400 ml de limonada (tipo Sprite o similar), 200 ml de Pimm’s No. 1, 4 hojas de gelatina, frutas de verano: fresas, naranja, pepino y menta. Preparación: Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante 5 minutos. Calienta 100 ml de limonada sin hervir. Disuelve la gelatina escurrida en la limonada caliente. Añade el resto de la limonada y el Pimm’s. Mezcla bien. Coloca las frutas cortadas en moldes individuales o en un bol grande. Vierte la mezcla sobre las frutas y refrigera unas 4 horas. Decora con hojas de menta al servir.