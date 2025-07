Fresas con pasta: una inspiración desde Wimbledon

Esta semana estoy escribiendo esta columna desde Inglaterra, donde paso unos días entre verdes paisajes, cielos algo grises y mucha tradición tenística. Justo el otro día, mientras hojeaba The New York Times con mi café matutino, me encontré con una historia que me hizo sonreír y despertar mi lado más curioso (y goloso). La protagonista no era otra que Iga Swiatek, la estrella del tenis polaco, que acaba de confesar su amor por una receta de su infancia: pasta con fresas (makaron z truskawkami).

Sí, has leído bien. Pasta. Con fresas. Y no en versión postre, sino como un plato veraniego, sencillo y nostálgico. Esta mezcla, que a muchos les puede parecer extraña, es en realidad un clásico reconfortante en Polonia, especialmente durante los meses cálidos cuando las fresas están en su punto. Me encantó la idea y, por supuesto, decidí buscar la receta. Makaron z truskawkami, paso a paso Ingredientes (para 2 personas): 200 g de pasta corta (tipo fusilli o macarrones), 250 g de fresas frescas, 2 cucharadas de azúcar (o al gusto), 150 ml de nata líquida (también se puede usar yogur natural o queso fresco tipo quark), una pizca de sal Preparación: 1. Cuece la pasta en agua con sal según las instrucciones del paquete. 2. Mientras tanto, lava y corta las fresas en trozos. 3. En un bol, mezcla las fresas con el azúcar y la nata. Tritura ligeramente con un tenedor o batidora, dejando algunos trozos enteros para textura. 4. Cuando la pasta esté lista, escúrrela y mézclala aún caliente con la salsa de fresas. 5. Sirve de inmediato, quizás con un poco más de fruta por encima. Aquí, en plena temporada de Wimbledon, donde las fresas con nata son ya casi un símbolo nacional, esta versión centroeuropea me ha parecido un homenaje divertido y perfecto. Lo mejor de dos mundos: el alma de la cocina casera polaca y el espíritu veraniego británico. ¿Te animas a probarlo?.