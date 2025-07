Del mar al plato: estos son los productos marinos estrella de Mallorca

El mar es más que paisaje en Mallorca. El mar es cultura, es una forma de vida, es riqueza y es un espacio que ha marcado las dinámicas que han hecho de la Isla lo que hoy es. Más allá de la inevitable importancia para la principal industria de nuestro territorio, el turismo, el Mediterráneo también es el recurso del que miles de familias han vivido y viven en una simbiosis única y muy especial.

La pesca en Mallorca siempre ha tenido un carácter artesanal. Desde hace siglos, hombres y mujeres han obtenido de él su sustento y han dado forma a una gastronomía con una marcada personalidad.

Pesca respetuosa

Por definición, la pesca en Mallorca ha estado siempre alejada de las capturas masivas, de esa pesca industrializada de grandes naves y explotación desaforada de los recursos. Básicamente estamos hablando de una actividad artesanal, mucho más respetuosa con el medio ambiente y adaptada a una variedad de especies en la que prima la calidad y la autenticidad por encima de la cantidad.

En la actualidad más del 80 % de la flota pesquera mallorquina está formada por embarcaciones de esta pesca artesanal. Dentro de esta pesca se dan diversas variantes, condicionadas por el tipo de capturas que se quieren cobrar. Dentro de la gran variedad de técnicas, la más extendida es la del trasmallo, dirigida principalmente a la langosta, el salmonete o la sepia. También se encuentran las nasas, aunque son ya casi anecdóticas; el artet o la gerretera, enfocadas a la pesca del gerret o caramel; la jonquillera, para la pesca del jonquillo o chanquete; o la llampuguera, que como su nombre indica, está destinada a la captura de la preciada llampuga.

La evolución de los hábitos de consumo ha provocado una lenta disminución de las personas dedicadas a la pesca. A ello se podría unir el auge de la pesca deportiva y los problemas medioambientales que sufre el Mediterráneo, pero aún así, el mar mallorquín da a nuestras mesas una gran variedad de pescados, moluscos y crustáceos que son una delicia y que merecen un repaso.

Variedad

Las especies que encabezan las capturas en las aguas mallorquina serían la llampuga, especialmente valorada por sus virtudes gastronómicas; el gallo, o el que podría considerarse rey de los platos de pescado en la Isla: el cap roig o cabracho. Sin embargo, en número de capturas y volumen de ingresos, destaca el jonquillo o chanquete, un pescado más modesto pero no por ello menos sabroso. También se encuentran ejemplares de boquerón, mero, bonito, caballa, congrio, lubina, bacaladilla, salmonete, dorada, pargo, pez espada, lenguado, rape, raya, rodaballo, jurel, musola, el apreciado gallo de San Pedro o las populares sardinas.

Si nos referimos a los crustáceos, la lista no es menos sugerente. Estaría encabezada por la conocida gamba roja de Sóller, un verdadero manjar de la costa mallorquina cuyas virtudes y sabor han traspasado nuestras fronteras. Igualmente valorada es la langosta, aunque también se encuentran ejemplares de cigalas -tanto en su tipo genérico como en la variedad mallorquina-, gambón, quisquilla, gamba blanca, cranca de fonera, cangrejos y cangrejos ermitaños. Todas estas especies son la base de deliciosas recetas. También se pueden comprar en los diferentes mercados varios tipos de moluscos, como el pulpo, el calamar de potera, el calamar arrocero, la sepia, la cañadilla o la pota. Todos estos productos del mar están marcados por la más alta calidad y la garantía para el consumidor de su origen, pero no significarían nada sin el buen hacer a los fogones de las personas que elaboran con ellos los más suculentos platos.

Un mundo de sabor

La gastronomía mallorquina ha sabido aprovechar los recursos que ofrece su mar y desde hace siglos pescados, moluscos y crustáceos han sido ingredientes habituales en los platos, desde las recetas más humildes hasta las más altas creaciones de autor. No está de más comenzar el recorrido por las mil y una posibilidades que ofrecen los frutos del mar con la llampuga. Este pescado tiene una carne blanca, firme, de textura y sabor suave. Una de las recetas más populares es la ‘llampuga amb pebres’, que combina a la perfección con lo mejor de la huerta mallorquina. Numerosos restaurantes la incluyen en su carta y siempre constituye un gran manjar. No hay que perder de vista otras formas de preparación como sería la llampuga escabechada, la cazuela de llampuga, los fideus de llampuga o la sencilla, aunque no por ello menos sabrosa, llampuga rebozada.

El cap roig es otro de los protagonistas. Con un camuflaje perfecto, este pez se oculta en las rocas hasta a 500 metros de profundidad. Su carne es muy sabrosa y es de gran importancia y valor gastronómico. Se puede encontrar al horno o en imaginativas combinaciones con alcaparras, vieiras o hinojo marino. De cualquiera de estas formas es muy recomendable disfrutarlo en los establecimientos que lo ofrecen en su temporada, que va desde abril hasta septiembre.

El gallo de San Pedro es otra delicia para el paladar. En su preparación destaca la receta a la mallorquina, acompañado de cebolla, tomate, pimientos, acelgas y espinacas, una nueva delicia que une mar y campo. La musola también es protagonista de recetas como las populares panades, en forma de guiso con patatas o al ajillo.

Recetas para todos

Si nos referimos a las sardinas, estas siempre son sinónimo de verano, torrada y diversión. Este sencillo pescado es tan popular que incluso es el centro de un acontecimiento social muy consolidado y participado: la torrada de sardinas que se realiza en el Port d’Alcúdia y que reúne a cientos de personas cada año.

Siguiendo con los crustáceos, es literalmente imposible resistirse a una buena caldereta de langosta o a unas gambas de Sóller al ajillo. Nada sabe más a Mediterráneo. Un poco de cada grupo de animales lleva al frit de marisco, habitualmente cocinado con gambas, sepia, rape y mejillones y que se pone a la altura del famoso frit mallorquí a base de carne.

Cualquiera de los pescados, moluscos y crustáceos puede acompañarse de la manera más sencilla con la ensalada más consumida en Mallorca, el trampó. Cebolla, tomate, pimiento y aceite de oliva constituyen una mezcla que garantiza el éxito acompañando a cualquier fruto del mar.