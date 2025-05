Premio internacional a ‘Porca Miseria’ de Xesc Reina

La Académie Internationale de la Gastronomie ha publicado los nombres de los ganadores de sus premios anuales. Esta institución reúne a una veintena de asociaciones gastronómicas de diferentes países, procedentes de todos los continentes. Se dedica a estudiar a nivel internacional todo lo relacionado con la gastronomía y la alimentación. Sus cometidos contemplan emitir opiniones y hacer propuestas a cualquier organismo. Para ello apoya y promueve todas las iniciativas y eventos de carácter cultural, educativo, nutricional y turístico en torno a la gastronomía, premiando y patrocinando estudios o trabajos relevantes para su finalidad. Asimismo, promociona y recompensa investigaciones científicas que permitan valorar las cualidades específicas de los alimentos que forman parte del patrimonio culinario de las diferentes culturas, respetando especialmente sus características tradicionales.

Los premios concedidos van destinados a reconocer la labor de diferentes profesionales del sector gastronómico mundial. Los representantes de España en esa competición fueron designados por la Real Academia de Gastronomía para competir con los propuestos por los restantes países miembros de la citada Académie. Uno de los ocho premiados, concretamente el que se ha alzado con el Prix de la Littérature Gastronomique, ha sido el libro de Xesc Reina titulado Porca miseria. Los oficios de la carne.

La obra reúne los saberes y técnicas de la materia acumulados por su autor a lo largo de numerosos años de continua profesión charcutera. Es un compendio de la larga tradición de ese conocimiento, reunido y conservado por nuestra memoria más popular y auténtica. La garantía de su certeza y fidelidad a la tradición, es la eficacia acumulada por su extensa historia. De sus resultados dependía el éxito de la necesidad de conservar de manera prolongada y segura una fuente esencial de grasa y proteínas que debía procurar la supervivencia de muchos de nuestros más antiguos antepasados. El libro reúne opciones tradicionales al tiempo que otras modernas y actualizadas, analizando esos recursos y aplicándoles un punto de vista no tan solo de conserva temporal, sino de aprovechamiento máximo del alimento tratado.

Es un merecido reconocimiento a la tarea desarrollada por su autor en el campo de la charcutería. Sus páginas proporcionan un extenso recetario técnico sobre la manera de elaborar nuestros propios embutidos. Uno de sus principales atractivos para el público en general, es la sencillez de las instrucciones que determinan los procedimientos a seguir en buena parte de las recetas. Cierto que hay algunas que no se ajustan exactamente al modelo citado, pero incluso éstas que van destinadas sobre todo a profesionales, aparentan una simplicidad que tienta el llevarlas a cabo.

La obra presta una especial atención a los embutidos mallorquines. No en vano Xesc lleva ya muchos años afincado en Mallorca y brindándonos sus embutidos al socaire de Can Company. Su premio a esa trayectoria isleña no es tan solo merecido, sino que deberá ser un acicate para que continúe muchos años más sorprendiéndonos con creaciones de nuevas e inesperadas texturas, sabores y colores.