Premiados los vinos ecológicos de Macià Batle

Las Bodegues Macià Batle han presentado este año por primera vez, sus nuevos Vinos Orgánicos Vitis Vita V2, en sus variedades blanco y rosado, denominados V2 Blanc de Blancs 2024 y V2 Rosado 2024. Los dos han sido certificados como vinos ecológicos por el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica. Son la apuesta más firme y visible de la bodega por una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Sus satisfactorios resultados se han demostrado, incluso antes de su lanzamiento comercial, mediante la obtención de tres medallas de oro y una de plata. Todas han sido logradas en sendos concursos especializados en producción ecológica: el francés Concours International des Produits Biologiques y el alemán Organic Wine Award. En el primero alcanzaron ambos la Medalla de Oro. En el segundo, en cambio, el oro fue para el rosado al obtener los 90 puntos necesarios, mientras que el Blanc de Blancs fue calificado con 87 puntos y se quedó en lo alto de la categoría de la plata.

A destacar que ambas variedades han sido elaboradas exclusiva y totalmente mediante uvas locales. En el V2 Blanco se han basado en la conocida como Premsal blanc, mientras que en el V2 Rosado han partido de la emblemática uva Mantonegro, característica de la Denominación de Origen Binissalem. Su reconocimiento confirma de nuevo el buen hacer de esta bodega de Santa Maria del Camí y el acierto acreditado por sus brillantes resultados, que se acercan a los cuatrocientos premios nacionales e internacionales logrados hasta la fecha. Tras ellos apunta una tarea no demasiado visibilizada, pero fundamental a la hora de explicar ese extenso listado de éxitos.

Uno d elos vinos premiados.

En esa labor debe destacarse la importancia del cuidado y tratamiento de los viñedos y la esmerada atención que la bodega viene dedicando desde siempre a la elaboración de sus productos. La eficacia con que han llevado a cabo su apuesta por elaborar vinos de calidad, ha sido evidenciada con la presentación de éstos nuevos vinos ecológicos que han sido distinguidos en sendos concursos especializados para vinos de este tipo.

El nombre que han recibido de V2 Vitis, Vita, procede de la frase latina Ex nihilo fit nihil, vita nascitur ex vitis. Una traducción sería ‘Nada sale de la nada, la vida nace de la vida’, pero dando un giro a la palabra vitis, traducible, según contexto, tanto por viña como por vida, otra versión diría ‘Nada procede de la nada, la vida nace de la viña’. Se trata de una afirmación del filósofo griego Parménides de Elea (S. IV-V a. de C.) que postulaba el origen de la vida necesariamente a partir de otra vida, con un temprano y evidente sentido evolucionista.

Con este nombre la bodega quiere reconocer tanto la viña como la peculiaridad de la tierra que la sustenta, responsable esencial de la singularidad y tipicidad de sus uvas, reflejada luego en vinos locales como los premiados.