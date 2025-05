Mapa de las panaderías más emblemáticas y antiguas de Mallorca, pueblo a pueblo

Llonguets, pa moreno, crespells, rubiols, ensaimadas, cocarrois, empanadas... Las panaderías de Mallorca ofrecen una gran cantidad de opciones gastronómicas perfectas para disfrutar tanto a diario como en ocasiones especiales. A pesar de la irrupción de los supermercados y las panaderías low cost, los hornos se han mantenido como uno de los negocios más sólidos con un consumidor que cada vez más apuesta por la calidad que por la cantidad. Aunque en algunos casos se han visto obligados a reinventarse añadiendo a su oferta opciones sin gluten o integrales, las panaderías tradicionales siguen gozando del reconocimiento tanto de los residentes como de los turistas.

La cuenta de Instagram Cap de Fava amb Orelles ha elaborado un mapa con los hornos más emblemáticos y antiguos de Mallorca: una ilustración que recoge un total de 37 hornos repartidos entre municipios de prácticamente toda la Isla. «Mapa de los hornos más emblemáticos y antiguos de Mallorca. ¡Muévelo! Fomenta lo nuestro», escribe la cuenta junto a la imagen en la que se mencionan las panaderías. Aunque la mayoría de pueblos están incluidos en la lista, faltan algunos como Andratx o Deià.

Así, en este mapa aparecen algunas de las panaderías y pastelerías más antiguas y emblemáticas de Mallorca como el Forn Fondo (del año 1740) y Can Joan de s'Aigo (1700) en Palma; Forn de sa Creu (1984) en Algaida; Pastisseries Pomar (1902) en Campos; Forn Can Torres (1885) en Alcúdia; La Confiança (1845) en Sóller; Forn Ca'n Tofolet (1919) en Llucmajor; Can Delante (1856) en Inca; Ca'n Molinas (1920) en Valldemossa; Forn Gelabert (1937) en Llubí o el Forn de Sa Plaça (1850) en Consell, entre otras.

Como siempre que se hace una selección, no han faltado los comentarios criticando los hornos que aparecen en el mapa: «Ca na Mena en Esporles no es nada emblemático porque no es de Esporles y hace relativamente poco que está. Cas Currot era el horno por excelencia pero se jubilaron y ahora queda s'Olivaret que debe tener unos 30 años de antigüedad», argumenta una usuaria. Otros ciudadanos lamentan que faltan algunas panaderías: «Falta el Forn de Ca'n Montserrat en Porto Cristo, que ya está catalogado como emblemático. Y en Manacor está la pastelería Ca'n Roca», «En Consell el forn de Can Moranta» y «Sa panaderia o forn Can Fiol en Palma data de 1652 mínimo», son algunas de las aportaciones.

En el mes de marzo esta misma cuenta, Cap de Fava amb Orelles, en colaboración con Variat Mallorquí publicó un mapa que recogía los mejores bares donde tomar variat. Una selección de cincuenta bares o restaurantes en la que se destacaban algunos de los locales más populares y emblemáticos de la Isla como Can Frau en Palma, ubicado en el mercado de Santa Catalina, la cafetería Mercantil Polígon en Inca o Ca na Maganeta en Alcudia. «Sabemos que hay más, pero en este mapa no cabían tantos y se ha hecho una selección pequeña», añadían junto a la ilustración.