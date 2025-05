El restaurante que Jordi Évole y Miguel Ángel Muñoz han elegido en Mallorca: chuletones a la brasa y pizzas artesanas

El periodista Jordi Évole viajó este fin de semana a Mallorca para actuar con su grupo Los Niños Jesús en el festival Primaguera. Antes de subirse al escenario el popular comunicador y el resto de integrantes de la banda cogieron fuerzas en el restaurante El Fogon 7 ubicado en la calle de las Gavines de Peguera en Calviá. Precisamente un día antes también se dejó ver en este local otro rostro conocido del panorama nacional: el conocido actor Miguel Ángel Muñoz.

Tanto Évole como Muñoz posaron junto al gerente José Luís Muñoz, fotografías que el propio restaurante ha compartido en sus redes sociales. El local cuenta con un horno Josper y está especializado en carnes a la brasa y pizzas artesanas, aunque en su carta se pueden encontrar una gran variedad de platos como pimientos de padrón, huevos rotos, calamares, currys, woks, paellas, pescados y ensaladas. Una amplia variedad de opciones, perfectas para todos los gustos. El restaurante nació en el 2017 y en estos ocho años se ha convertido en un referente de la gastronomía de la zona.

Con una nota media de 4,8 en Tripadvisor, los clientes destacan la calidad de sus comidas y los precios. «El restaurante es muy limpio y el personal es amable y acogedor», «Un restaurante fantástico con buena comida y un servicio perfecto», «Este es uno de los mejores lugares de toda la zona. No he comido carne tan sabrosa y blanda en mucho tiempo» o «Tan bueno que fuimos dos veces, gran anfitrión, comida de buen gusto, personal servicial», son una muestra de las valoraciones que ha recibido el negocio. Tan buenas son las críticas que el restaurante incluso obtuvo un Travellers' Choice en 2024.

Jordi Évole, al margen de su trabajo como periodista, forma parte desde el año 2021 de la banda Los Niños Jesús. El grupo, que se dedica a versionar clásicos del pop-rock español, surgió como una forma de pasar un buen rato entre amigos: un hobby que les ha llevado a actuar en lugares como la sala BBK en Bilbao, Apolo 2 en Barcelona y este fin de semana en el recinto ferial El Molino de Calvià. Este viaje ha coincidido con el anuncio del regreso del catalán a TV3 como productor en la nueva etapa de la cadena.

Por su parte Miguel Ángel Muñoz, además de ser cantante y actor, se ha estrenado como presentador en Max en la última edición de Pekín Express. A principio de este año se despedía de La Moderna, serie que ha marcado un papel importante en su vida: «Ha sido un gustazo, agradezco infinito haber estado aquí. Al final me tuvieron que matar porque no podían soportar tanto amor. El mismo amor que hemos tenido en esta serie maravillosa que no ha parado de darnos alegrías, incluyendo una nominación a los Emmy y cada día batiendo los récords de audiencia de la propia serie».