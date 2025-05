Gema en el centro de Palma

Pueden pasar por delante sin saber qué es lo que hay dentro. Un espacio pequeño, sin ninguna identificación exterior, en la calle Menorca, que esconde unas pocas mesas y un gran restaurante. Little Jarana es la creación de Abraham Artigas, cocinero joven, pero con notable experiencia, que ha forjado ya una sólida carrera. Un amigo tenía disponible este espacio, y eso le ha permitido montar esta casa de comidas donde aplicar su concepto de restauración: productos de calidad próximos, buen manejo de los tiempos de elaboración, mínima intervención, sin frituras ni reducciones.

Su carta es estrecha y la cambia cada par de semanas. Abraham se hizo un nombre en Ponderosa y en Terra de San Feliu de Guixols, donde Paco Pérez logró una estrella Michelin. Estuvo también en Caroussel de Londres, y tuvo en Deià un restaurante temporal al que llamó Jarana, por lo que tiene de festivo. Ahora, ha encontrado la horma de su zapato con este Little Jarana, que aunque pequeño, le permite hacer una cocina a su gusto, sin trabas, donde un máximo de 18 personas pueden disfrutar de esta espléndida experiencia. Diez en mesas y ocho en la barra -a mi juicio, el mejor lugar-, enfrente de los cocineros, viendo como preparan sus platos. Algo que da un toque diferente, agradable y acogedor. Procuran doblar sus servicios -sólo abren por la noche- para que le salgan las cuentas. De momento, un éxito. Periódicamente cocina con otros colegas, como lo hizo meses atrás con Pau Navarro, de Clandesti y con Tomeu Martí, de Arume, lo que da una buena idea de por dónde van los tiros.

Gamba roja de doble cocción.

Aquí no hay menú degustación, pero es aconsejable ponerse en manos de Abraham para que sirva en base a los gustos del comensal, a quien pregunta, alergias o intolerancias. En nuestro caso, preparó un blini de tartar de gamba roja con almendra de aperitivo, muy meloso; anchoas con mantequilla, con ralladura de limón y avellana, delicioso (16 euros). Las había tomado hace tiempo conservadas en mantequilla y de nuevo fue un gran reencuentro. Tomamos después vieiras con pepino, cortado en pequeños trozos, con guisantes y crème fraiche, de inspiración polaca de la familia de su mujer (20 euros). A continuación, un dentol marinado con naranja sanguina, azahar e hinojo, que generaba una mezcla de sabor dulce/ ácido, idóneo para disfrutar de la untuosidad de este pescado. Mínima intervención. Delicioso (19 euros)

Seguimos con gamba roja de cabeza con todo el sabor marino, asada ligeramente, mientras que la cola quedaba prácticamente cruda, tras envolverla en papel de aluminio, de gran delicadeza (24 euros). También estuvieron a gran nivel los gnocchis con huevas de mújol y botarga, explosión de sabores (19 euros), al igual que media ración de la sorprendente remolacha con calabaza y potente salsa crispy chili (6,5 euros).

Para terminar esta comida, exquisita y ligera, tomamos una torrija, empapada en mantequilla, con miso en polen y a la que había añadido un licor de palo mallorquín (7 euros). Vinos diferentes, atípicos, de precios diversos, todos interesantes. Se nota que conoce bien el mundo vinícola. Nosotros tomamos por copas, -tienen una buena oferta- y empezamos con un magnífico espumoso chenin blanco, Guardian de Bulles (6,5 euros); continuamos con Albariño sin filtrar sin filtrar, O Sebal, de la bodega Albamar de Cambados, frutal, perfecto para esta comida (6 euros).

Torrija con mantequilla, miso y palo mallorquín.

Interesante un Jumilla, Matas Altas, de las bodegas Cerró), de suave graduación a pesar de ser monastrell (6 euros). Y con los postres, sendas copas de Casta Diva, ese gran vino dulce que elabora José Gutiérrez de la Vega, en Parcent.(5 euros).

El restaurante no es barato, pero su precio final es razonable. Lo que tomamos, perfecto para compartir, no llegó a 75 euros por cabeza. Servicio personalísimo, ambiente acogedor y agradable (todos salvo nosotros, extranjeros). Una gema en el centro de Palma donde, me temo, será difícil conseguir mesa si siguen con este nivel. Gran restaurante y gran equipo el de Abraham y sus tres cocineros.