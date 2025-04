Koldo de 'Supervivientes' tiene la receta perfecta para esta Semana Santa: «Vas a flipar»

Llega la Semana Santa y con ella las recetas típicas de estas fechas. Nuestro chef de referencia, Koldo Royo, nos ofrece una opción sabrosa y sencilla para preparar en casa estos días. Aunque el cocinero afincado en Mallorca ahora ha saltado a la fama nacional por participar en Supervivientes, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la cocina. Tal es su éxito que incluso logró una estrella en la Guía Michelin con su restaurante ubicado en el Paseo Marítimo de Palma, un reconocimiento que mantuvo desde el 1989 hasta el 2007, cuando cerró el local.

En 2022 empezó a compartir sus creaciones en TikTok hasta el punto que logró el trofeo a la mejor figura pública en la categoría ‘lifestyle' de los premios For You de TikTok. Koldo acumula en esta red social más 900 mil seguidores y supera los 11 millones de 'me gusta', un perfil en el que ha compartido cientos de recetas, entre ellas una perfecta para estas fechas y que ha llamado torrijas de la Abuela Paqui. Esta preparación, que el cocinero publicó en abril de 2022, roza los ochenta mil 'me gusta'.

En el clip el chef detalla paso a paso cómo elaborar esta dulce receta: «Necesitamos medio litro de leche, 150 gramos de azúcar, rompemos la canela y la ponemos en la leche. Cortamos la naranja y el limón y lo ponemos todo en el fuego hasta que hierva. Después lo dejamos que enfríe infusionando. Hacemos rodajas con el pan y en un recipiente lo cubrimos con la leche templada. Que empape bien. Pasado un rato escurrimos bien las rebanadas, las pasamos por huevo y a freír. Para finalizar espolvoreamos azúcar con canela por encima de la torrija».

La receta de la torrija fue introducida en Europa por los árabes y ha ido variando en el tiempo hasta llegar al plato que conocemos hoy en día. En España este dulce se relaciona con la Semana Santa, y uno de los motivos es que la tradición cristiana imponía que no se debía comer carne estos días; de este modo se optaba por consumir alimentos más sencillos y además era una forma de aprovechar el pan sobrante en casa. Además al ser una receta muy calórica, es apropiada para los días de abstinencia.

Koldo Royo, además de compartir sus elaboraciones en redes sociales, también se ha mantenido fiel al papel, y es que ha publicado un total de nueve libros, el último Las recetas de Koldo Royo. Publicado en el año 2022, en las 272 páginas de este recetario muestra preparaciones sin preocupaciones hechas con productos cotidianos, pero elegidas para que sean tan útiles tanto en la cocina del día a día como para celebraciones con invitados. Sus platos también se pueden leer en ultimahora.es