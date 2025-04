Wenceslao Fernández Flórez, ‘El bosque animado’ y un caldo gallego

Esta es la casita donde vive el silencio del bosque inculto, entregado a sí mismo, en el que se mezclan variadas especies de árboles. Lo cuida esa mujer que no habla nunca y que está horas enteras mirando al fuego del hogar. Hace tres días que no se oye este áspero crujido del manojo de coles cuando las corta el cuchillo para el caldo, ni el golpe de las patatas partidas en trozos sobre la cazuela: hace tres días que el pote de tres pies no cabalga sobre las llamas, grunyendo bonachonamente –todo barriga– mientras el agua que hierve ensaya diabluras y le levanta la tapa y rebosa y gotea dando bufidos en las ascuas. Éste es el hogar del silencio. Aquí está el ahora, haciendo su yantar. Ved como moja en la salsa de la humedad rebanadas de sombra…».

Este texto pertenece a la novela de Wenceslao Fernández Flórez (La Coruña, 1885-Madrid, 1964), El bosque animado y es un canto a la naturaleza, libro poético y tierno, y al mismo tiempo, como un himno gigante y extraño. Se le ha definido como un periodista y novelista de un humor teñido, a la vez, de un melancólico escepticismo y de poesía propia de su naturaleza galaica. Y nada mejor para evocar a este autor, tan preciso en los lugares y los tiempos, como ese caldo gallego que entona los estómagos ante cualquier temperatura climática de baja graduación.

Así pues ponemos en remojo ciento cincuenta gramos de judías blancas dos horas antes de ponerlas en un cazo con agua fría para que cuezan hasta el primer hervor. Después les cambiamos el agua y prolongamos la cocción media hora más. Separadamente, en una olla, también con agua fría. Ponemos un hueso de lacón con carne y un cuarto de kilo de carne de morcillo y una cucharada de manteca, todo lo cual ha de cocer a fuego mediano durante una hora. Wenceslao Fernández Flórez. Añadimos a la olla las judías con su propio caldo y continuamos la cocción por espacio de una hora y media. Le agregamos, le agregamos luego un par de patatas medianas peladas y finamente troceadas. Sal al gusto y trescientos gramos de grelos sin los tallos y con las hojas bien limpias. Y todavía, esa mezcla en el fuego, es decir, en la olla o en el pote, veinte minutos más.