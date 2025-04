Relevo, nueva ubicación y misma esencia

Es uno de esos restaurantes, modestos pero atractivos por su comida, que ha sabido mantenerse a lo largo de las últimas décadas, lo que tiene su mérito. El Gallego era una pequeña taberna que fundaron en 1980 Juan Temprano y su esposa, Ana María, en la calle del Carmen, perpendicular a La Rambla.

Trato familiar y buen producto de su tierra les hicieron ganarse una clientela que volvía con cierta frecuencia, sabedora de que allí podría encontrar esos platos que han prestigiado la cocina tradicional de Galicia: pulpo con cachelos, mejillones, almejas, buenos pescados, guisos, de buena calidad y a precios asequibles.

Tempus fugit. Los fundadores se jubilaron y Mauri, su hijo, se ha hecho cargo del negocio. Hace tres años, El Gallego se ha reinventado en una calle lindante con la clínica Rotger y las Avenidas, en un local que ha ganado en presencia.

Obviamente, muchas cosas han cambiado. El producto es bueno, pero ya no todo viene de Galicia. El pulpo procede con frecuencia de las costas africanas y las sardinas y boquerones los adquieren directamente en MercaPalma, y es de agradecer que lo reconozcan. Tan solo almejas y mejillones siguen siendo gallegos. La demanda creciente hace que sea cada vez más difícil conseguir productos de las zonas originarias y, desde luego, imposible a un precio razonable. En cualquier caso, siguen ofreciendo muchos de los platos que les dieron nombre. Desde la estupenda oreja rehogada, buen lacón con grelos o los callos, a sabiendas -para los amantes de esta pieza de casquería- de que son bastante ralos. En mis dos últimas visitas, espaciadas en casi dos años, me gustó lo que comí, pero no me sorprendió demasiado. El caldo gallego estaba correcto, al igual que los mejillones y las raolas de chanquete. La primera prácticamente coincidió con la apertura en la nueva ubicación.

El local me pareció, claramente, más elegante que el anterior, pero me produjo una sensación curiosa, como si hubiera perdido algo del espíritu que tenía la pequeña taberna de la calle Carmen. He vuelto a finales de enero, y mi impresión no ha variado demasiado. Las pijotas, grandes, de tierno interior y piel crujiente, estaban perfectas de fritura. Tomé pulpo en ambas ocasiones, bastante correcto. El de la segunda visita tenía la textura y el sabor adecuado, algo más cocido de lo que esperaba. Y, obviamente, más caro que hace dos años (un 20 % más, 23,9 euros); el cogote de merluza, esta sí procedente de Galicia, con una carnosidad tierna, en su punto, y bien acompañado por ajada, verduritas y patatas rehogadas, a un estupendo precio (18,9 euros)

Siguen haciendo un gran arroz con leche, y no fallan las filloas, que en nuestro caso estaban bañadas en chocolate. Los vinos, aceptables. Para los amantes de los blancos, muy correcto el godello de la casa (algo menos de 20 euros), y para los no muy exigentes, un tradicional vino turbio de Ribeiro. El resto, Riojas y Riberas de tipo medio.

El Gallego, y esa es la buena noticia, sigue en pie, ofreciendo una cocina tradicional de buen nivel con un coste comedido, conservando el espíritu de la gustosa cocina del noroeste de España. Han sido capaces de mantenerse más de cuatro décadas y de gestionar el paso a un relevo generacional no siempre fácil. Una buena taberna gallega, ahora en ubicación más elegante, para seguir teniendo en la agenda.