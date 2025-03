Arroz dominical en un entorno único

Can Alomar, la elegante casona del siglo XIX donde se ubica el Sant Francesc Hotel Singular bien merece una visita aunque sólo sea por comprobar la refinada rehabilitación llevada a cabo y su cuidado interior, bien nutrido de obras de arte contemporáneo en sus paredes. Adquirido hace unos años por la familia Soldevila, propietaria del Hotel Majestic barcelonés, el Sant Francesc tiene además un magnífico restaurante, Quadrat, que lidera Alvar Albaladejo, chef ejecutivo tanto de éste hotel palmesano como de Can Ferrereta, en Santanyí, el otro notable establecimiento boutique del grupo en Mallorca.

Albaladejo –que dirigió los fogones del Hotel Jumeirah del Port de Sóller– y su equipo han diseñado una atractiva y cuidada carta de cocina mediterránea-mallorquina, en la que plasma una identidad reconocible en sus platos. Y, además, los domingos ofrecen en Quadrat un sugerente menú basado exclusivamente en arroces. Tres o cuatro creaciones que varían periódicamente, acompañados de unos entrantes atractivos y, además, a un precio atractivo para un establecimiento y una cocina de este nivel: 31€ por persona, justificados por contenido, continente y puesta en escena. Su creatividad arrocera se concentra esencialmente ese día. El resto de la semana, la carta del restaurante de este elegante hotel –recomendado por la guía Michelin–, se centra sobre todo en pescados –exquisito bacalao– y carnes, delicadamente elaborados. Ensalada de gambas y cítricos, de queso y calabaza El soleado domingo en el que almorzamos, la propuesta del menú se iniciaba con un amplio pica-pica a base de croqueta de queso y calabaza, tierna y melosa; una consistente crema de boniato con espuma agria de yogurt y, como tercer entrante, ensalada cítrica con langostinos, fresca y ligera. Crema de boniato con espuma de yogurt. Carles Forteza, numero dos de Albaladejo en Quadrat, había preparado tres tipos de arroces: uno de navajas, más seco, con fumet de salsa verde y alioli de ajos fritos, de una gran intensidad gracias a la reconocible salsa de intensos matices, marinos y especiados, presentado en una pequeña bandeja individual –una llauna–, que convertía aún más agradable este conseguido plato. Croquetas de queso y calabaza. Notable contraste con la segunda opción de arroz: risotto de setas y queso azul Cala Blau (de leche de vaca, suave y de potente sabor), con yema y el toque distintivo, atípico, pero que le daba un particular y agradable sabor, de avellanas. Más meloso que el anterior, pero igualmente apetecible. La tercera propuesta era la de arroz con costillas de cerdo lacadas y crema de zanahoria ahumada. No lo probamos, pero su aspecto era también de lo más atractivo. Risotto de setas y queso azul Cala Blau con yema y avellanas Cantidades suficientes que además, y esa es la ventaja de este menú, se pueden pedir de forma individual, sin que sea necesario la demanda a mesa completa. Un acierto, porque permite que cada comensal pueda solicitar lo que más le apetezca. Tarta rusa. Para postre, también tres opciones: una clásica ensalada de frutas de temporada, o las dulces: tarta rusa con miel y helado de café, bien de presentación y sabor, aunque algo más seca de lo que esperaba; y unas marquesas de chocolate al 70% de pureza, con helado de mandarina que lo complementa adecuadamente. Marquesas de chocolate. Interesante esta fórmula dominical para disfrutar de arroces de calidad, en raciones individuales, y en un entorno elegante y acogedor. El restaurante está ubicado en el magnífico espacio que ocuparon las antiguas caballerizas, que se amplía en el buen tiempo al muy agradable jardín exterior. Amplia carta de vinos, algunos de los cuales se pueden tomar por copas –interesantes Quibia blanco y Tianna negre– a precios no precisamente acordes con el nivel del lugar. Una buena opción gastronómica para un relajado almuerzo de domingo. En pocas palabras Quadrat Sant Francesc Hotel Singular Plz. Sant Francesc, 5. Palma 971 495000 No deje de probar... Menú de arroces, que varía periódicamente Pica pica Croqueta de queso y calabaza Crema de boniato con espuma agria de yogurt Ensalada cítrica con langostinos Arroz a la llauna de navajas en salsa verde, con alioli de ajos fritos Risotto de setas, queso azul Cala Blau, yema y arroz meloso con costillas lacadas de cerdo y cremoso de zanahoria ahumada Postres