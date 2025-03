Un restaurante de Palma regala 100 hamburguesas gratis: así puedes conseguirla

El restaurante King’s Fusión regalará este jueves 27 de marzo un total de 100 hamburguesas gratis en su local del barrio de es Rafal Nou de Palma. La oferta estará disponible a partir de las 19 horas para un grupo formado como máximo por cuatro personas.

Esta hamburguesa especial llamada Malvada está formada por carne, queso cheddar, pimientos, cebolla frita, jalapeños y bacon. El único requisito para todo aquel que quiera disfrutar de esta oferta consiste en seguir las cuentas de Facebook e Instragram del restaurante.

Esta no es la primera vez que un restaurante de Palma se lanza a regalar algunos de sus productos para promocionarlos entre sus clientes. Una iniciativa que atrae a jóvenes, y no tanto, ya que no ha tardado en recibir reacciones en sus redes sociales.