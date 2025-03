¡Mi guiso de manitas de cerdo con garbanzos! ¡La repera! Verás qué fácil este platazo de cuchara que podrás preparar con antelación, perfecto como comida para llevar y, además, podrás congelarlo.

Truco dieta

Sí, el cerdo no es lechuga, pero las manitas no son el corte más graso (14% grasa) y, a cambio, sí aportan mucho colágeno y proteína. Si quieres el plato con menos grasa, no incluyas el chorizo ni la morcilla (aunque algunas variedades de morcilla son bastante bajas en grasa).

Truco cocina

Yo he comprado manitas de cerdo ya cocidas, pero puedes comprarlas crudas y cocerlas en un poco de agua junto con laurel, 1 cebolla pelada y 1 zanahoria. Para esta receta guarda un poco del caldo de cocción (tanto si son caseras como compradas ya cocidas).

Ingredientes

2 manitas de cerdo ya cocidas

cebolla picada

puerro picado

pimiento verde picado

garbanzos cocidos

aceite de oliva

ajo seco

guindilla

vino blanco

1 trozo de chorizo

1 morcilla

sofrito de tomate

pimientos de piquillo

