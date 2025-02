¡Los bizcochitos de cuarto con chocolate caliente de Mercedes! Verás qué pasada de textura. Los «cuartos» son unos bizcochos cuadrados muy muy ligeros (tipo «angel cake»). Los auténticos no llevan levadura, ni otra grasa que la yema de huevo, ni otra harina que no sea la fécula de patata. El aspecto no es perfecto, es un poco rústico pero, a cambio, la textura tiene que quedar como una nube temblorosa que se funde en la boca.

Lo tradicional es tomarlos, en verano, acompañando los buenísimos helados tradicionales; y en invierno, mojados en chocolate (pero sirven para cualquier otro momento, claro). No tienen gluten, ni más grasa que la de los huevos. Se suelen comer con helado o con chocolate caliente, pero puedes tomarlos cuando prefieras. #chocolate #angelcake #recetasdemallorca #chefkoldo #aprendeentiktok #receta #recetafacil #chef #Chefsworking #recetasfacilesdedesayuno #recetassaludables #chocola #chocolate ♬ sonido original - Koldo Royo @chefkoldo Bizcochos de Cuarto Sin Gluten Sin Grasa con Chocolate Caliente de Mercedes Ene 2023 ¡Los Bizcochitos de Cuarto con Chocolate Caliente de Mercedes! Verás qué pasada de textura. En Mallorca los «cuartos» son unos bizcochos cuadrados muy muy ligeros (tipo «angel cake»). Los auténticos no llevan levadura, ni otra grasa que la yema de huevo, ni otra harina que no sea la fécula de patata El aspecto no es perfecto, es un poco rústico pero, a cambio, a textura tiene que quedar como una nube temblorosa que se funde en la boca Lo tradicional es tomarlos, en verano, acompañando los buenísimos helados tradicionales; y en invierno, mojados en chocolate (pero sirven para cualquier otro momento, claro) No tienen gluten, ni más grasa que la de los huevos. Se suelen comer con helado o con chocolate caliente, pero puedes tomarlos cuando prefieras para 12 bizcochitos (6x5 cm aprox si son cuadrados) 4 huevos (240 g) 120 g almidón de patata 100 g azúcar glass (sólo azúcar, sin aditivos) para el chocolate caliente: 100 g de chocolate negro 70% agua azúcar avainillado (opcional) canela en polvo (opcional) #bizcochos

Para 12 bizcochitos (6x5 cm aprox. si son cuadrados): 4 huevos (240 g)

120 g almidón de patata

100 g azúcar glass (sólo azúcar, sin aditivos) Para el chocolate caliente: 100 g de chocolate negro 70%

agua

azúcar avainillado (opcional)

canela en polvo (opcional) Puedes encontrar más contenido como este en mis RRSS: @chefkoldo