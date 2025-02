¡Mi tarta de la abuela sabor tiramisú! ¡Brutalll! Super fácil, super cremosa, super casera… ¡y muy baja en azúcares! Además, con ingredientes sencillos, y sólo necesitarás un cazo y el vaso de la túxmix y la tendrás lista en un momento. Me apetecía un pastel así, con todos los sabores que nos recuerdan al tiramisú y una capa muy fina de galleta, por eso he elegido las galletas Creme Tropical de nuestros amigos de @gullongalletas, porque absorben muy bien el baño de café pero no se deshacen: mantienen muy bien su forma cuadrada y permiten que las capas (de chocolate, de café) queden bien definida

Tip dieta

Aunque no es un postre vegano, lo he preparado con nata, queso, cuajada (tofu) y manteca vegetal para tod@s l@s que preferís no incluir tanta proteína animal, y menos grasas en vuestra dieta (la nata vegetal de calidad sólo aporta un 8,3% de grasa) , pero podéis utilizar nata, queso y mantequilla de origen animal, también os quedará perfecto.

Tip dieta

Aunque no es un postre sin azúcar, he mantenido muy bajos los porcentajes de azúcares añadidos: he utilizado un chocolate al 85% (es decir, sólo lleva 15 g de azúcar por cada 100g de tableta), y he endulzado la capa de café con dátiles. Además, en vez de gotas de chocolate, he utilizado nibs de chocolate, que no llevan nada de azúcar.

Tip cocina

Puedes preparar esta tarta con antelación y congelarla: bastará que la descongeles en la nevera la noche antes de servirla.

Ingredientes (para un molde cuadrado de 14,5 cm de lado x 4,5 cm de alto)

Para la capa de galletas

12 galletas Creme Tropical de Gullón

1 sobre de café soluble (2g)

unas cucharadas de agua

para capa de chocolate

200 g nata líquida

200 g chocolate negro 85%

10 g agua

Para la capa de café

115 g tofu firme

6 dátiles medjoul deshuesados (previamente remojados en agua) (200 g ya remojados, peso sin huesos)

175 g queso fresco doble crema

50 g manteca de anacardos (o de otro fruto seco, o de mantequilla), a

temperatura ambiente

temperatura ambiente 4 g café soluble (2 sobres de 2g cada sobre)

vainilla líquida

sal

Para terminar

cacao negro en polvo

canela en polvo

nibs de cacao (o gotas de chocolate negro)

