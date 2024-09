Dabiz Muñoz aterrizará con su primera propuesta gastronómica en Mallorca. El mejor chef del mundo, según The Best Chef Awards, abre Hungry Club, un nuevo concepto de negocio de restauración que estará presente en el aeropuerto de Palma. «Por mi trabajo paso mucho tiempo en aeropuertos, conozco la dinámica, el ritmo, las prisas por no llegar y las horas muertas de un retraso. Viajo a los cinco continentes prácticamente todos los años y llevo mucho tiempo estudiando cómo hacer algo que nunca se ha hecho, una experiencia hedonista, dinámica y frenética con la calidad que nosotros mismos nos imponemos», aseguró el chef.

La joint venture, creada a través del Grupo UniverXO y Avolta, que representa a todos los establecimientos de restauración de Dabiz Muñoz, ha tenido su pistoletazo de salida esta semana con la apertura del primer concepto Hungry Club en la Terminal T4 Satélite del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y estará presente, a través de nueve espacios de restauración en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga y Palma con una oferta basada en el take-away. Todavía se desconoce la fecha exacta de la apertura en la Isla. Hungry Club está dirigido a aquellos clientes inquietos, inconformistas y exploradores que buscan disfrutar de la buena comida en cualquier parte del mundo y, por tanto, también en un aeropuerto. La carta tendrá el seño del chef madrileño con comida llena de sabor y contrastes, sin fronteras y con una oferta muy dinámica que cambia constantemente y varía en función del momento del día (desayuno, brunch, cena, comida rápida para llevar, etc.). Está pensado para el ritmo de un aeropuerto, ya sea para sentarse en el bar, en la terminal o para llevarse la comida al propio avión. Los platos estarán elaborados con el producto local y cuenta con la interpretación única que Dabiz Muñoz hace siempre de sus platos. Su horario de apertura será el mismo que el de las tiendas libres de impuestos. «Con este proyecto llevamos a los aeropuertos una oferta excepcional del mejor chef del mundo, y lo hacemos siguiendo su concepto de restauración», señaló Isabel Zarza, directora general de Avolta para el sur de Europa. «Aprovechando la asociación de Aena y otras colaboraciones podemos centrarnos en la singularidad y excelencia de cada territorio, apoyando a las empresas locales y mejorando el sentido de lugar del aeropuerto», añadió. Esta no es la primera propuesta del chef basada en la comida rápido, este verano Muñoz explotó su faceta de colaborador con otras marcas o profesionales del ramo para obtener numerosos beneficios. El chef se alió con la cadena de restaurantes de comida rápida Burger King para presentar dos nuevos productos en la carta, una hamburguesa de carne de angus y otra de pollo.