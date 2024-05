Los sabores de Baleares, en Londres

Veinte empresas agroalimentarias de las Illes Balears mostraron este miércoles sus productos a distribuidores de alimentos y bebidas del Reino Unido en un acto organizado en Londres por la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear. El evento promocional se llevó a cabo en el restaurante londinense In Horto,

‘A taste of the Balearics’ ofreció un recorrido por la rica tradición agrícola balear, por su producto local y por su variada oferta gastronómica para cocinar unas recetas con unos ingredientes únicos que quieren ocupar un lugar propio en el mercado alimentario del Reino Unido.El conseller de Agricultura, Joan Simonet, destacó el arraigo de los productos primarios con el paisaje de las Illes «y su ayuda para mantener nuestro entorno. No hablamos tan solo de productos de una enorme calidad, sino que también tienen un gran valor añadido, como conservar todas las particularidades de nuestro territorio insular».

Terragust.

Por su parte el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, remarcó la importancia que tiene para el Govern «dar a conocer la tradición y la cultura de nuestra tierra, ofreciendo a nuestros visitantes una experiencia única y diferencial». El acto contó con una experiencia gastronómica a cargo de Terragust en la que el cocinero Biel Llull y su equipo realizaron una demostración de cocina en directo para un público especializado y con poder de influencia